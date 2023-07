General russo diz ter sido afastado por criticar lideranças militares

Um major-general russo diz ter sido afastado do seu cargo de comando depois de ter feito críticas à liderança das Forças Armadas russas sobre a forma como decorrem as operações militares na Ucrânia.

Ivan Popov, que comandava uma força presente na região de Zaporíjjia, no Sul da Ucrânia, gravou um testemunho em áudio em que explica o que alegadamente lhe aconteceu. “Sublinhei todos os pontos problemáticos que existem hoje nas Forças Armadas em termos de combate e apoio. Chamei os bois pelo nome”, diz o major-general na mensagem, divulgada pelo deputado russo Andrei Guruliov.

Popov diz ter falado aos seus superiores “com franqueza e de forma extremamente dura” sobre as carências russas no terreno, como a falta de peças para atingir a artilharia ucraniana e a debilidade do reconhecimento das posições inimigas. O militar afirma ter também referido “as mortes e os ferimentos maciços dos nossos irmãos devido à artilharia inimiga”.

“Os soldados das Forças Armadas da Ucrânia não conseguiram alcançar o nosso Exército pela frente, [mas] os nossos comandantes de topo atingiram-nos pelas costas, vil e traiçoeiramente decapitando o Exército no momento mais difícil e tenso”, atira Ivan Popov, segundo a tradução da mensagem feita pela CNN.

O comandante, de 48 anos, que a Reuters diz ser muito respeitado entre os seus soldados, participou nas guerras da Tchetchénia e da Geórgia. Depois das suas críticas, afirma Popov sem especificar quando as fez, os superiores “sentiram-se de algum modo ameaçados” e “viram-se livres de mim”, afiança.

Nem o Kremlin nem o Ministério russo da Defesa responderam a perguntas sobre este assunto feitas por vários meios de comunicação internacionais. O jornal russo Kommersant traz na edição desta quinta uma referência à mensagem de Popov, cujo paradeiro é neste momento desconhecido.

Depois da rebelião abortada do grupo Wagner, no fim de Junho, são várias as altas patentes das Forças Armadas russas que estão afastadas de olhares públicos. Segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal, pelo menos 13 comandantes de topo foram detidos e outros 15 suspensos ou despedidos por suspeitas de colaborar com Yevgeny Prigozhin (Ievgueni Prigojin, na transliteração portuguesa) – ele próprio desaparecido do espaço público há semanas.

Serguei Surovikin, cuja detenção foi inicialmente noticiada pelo Financial Times, é um dos que se mantém retido e a ser interrogado. Uma fonte disse ao WSJ que o general estava a par dos planos da rebelião, mas que não tomou parte activa nela. Surovikin, que ganhou a alcunha de “general Armagedão” pelas tácticas agressivas que empregou quando chefiava a tropa russa na guerra da Síria, chegou a comandar as forças de Moscovo na Ucrânia até ser substituído, em Janeiro, pelo chefe de Estado-maior, Valeri Guerasimov – um dos alvos mais frequentes das queixas e insultos de Prigozhin.

Mikhail Mizintsev, outro comandante com alcunha pouco abonatória – “o carniceiro de Mariupol”, no caso – terá sido igualmente detido. Antigo vice-ministro da Defesa e responsável máximo pela logística das Forças Armadas, o coronel-general tornou-se membro do grupo Wagner em Abril.