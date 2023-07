Emily Blunt não vai trabalhar durante um ano para estar mais tempo com as filhas

A actrz britânica anunciou uma pausa na carreira para estar presente no dia-a-dia das duas filhas, Hazel e Violet, de 9 e 7 anos, fruto da relação com o também actor John Krasinski.

O equilíbrio entre a vida profissional e familiar é difícil e a actriz Emily Blunt que o diga. A britânica anunciou que vai tirar um ano sabático para “estar lá” para as filhas. Os projectos dos últimos anos têm sido “intensos” e Blunt confessa sentir falta de acompanhar o dia-a-dia das duas meninas.

O anúncio foi feito pela própria actriz no podcast Table for Two, no início desta semana. Emily Blunt é casada com o actor John Krasinski, de quem tem duas filhas. Em resposta a uma pergunta sobre como consegue conjugar a carreira com a maternidade, a actriz respondeu com sinceridade: “Nem sempre consigo. É uma daquelas coisas que as pessoas me dizem ‘como é que equilibras?’. Sinto que nunca estou a fazer bem. Mas, este ano, não vou trabalhar.”

Desde o nascimento das duas filhas do casal, Hazel e Violet, de 9 e 7 anos, respectivamente, a actriz tem protagonizado vários filmes, com destaque para Um Lugar Silencioso e a nova versão de Mary Poppins. Na próxima semana, estreia ainda o drama Oppenheimer, onde dá vida à mulher do físico norte-americano Robert Oppenheimer.

No último ano em que “trabalhou bastante”, sente que faltou a momentos “marcantes” dos dias das meninas. “É o ‘vais acordar-me?’, ‘vais levar-me à escola?, ‘vais buscar-me?’, ‘vais deitar-me?’. Preciso de estar lá para todos”, defende, confessando que a maternidade não é fácil e que se sente até “aos ossos”.

E ser mãe vem acompanhado de culpa, assevera. “Deus nos livre de querermos ser alguma coisa mais do que mães”, diz, evocando as crenças da sociedade patriarcal. Mas defende: “Queremos que as minhas filhas cresçam e encontrei alguma coisa que adorem fazer.”

Na entrevista, Emily Blunt revelou ainda que a família cresceu recentemente com a adopção de um cachorrinho, que também requer muita atenção pela manhã. “Não queria um cão, mas as crianças estavam a pressionar-me e o John também estava disposto a isso”, conta.

Blunt não é primeira actriz a anunciar uma pausa na carreira. No ano passado, Sandra Bullock também decidiu deixar de representar por algum tempo para estar com a família. A norte-americana é mãe de duas crianças, Louis e Laila, adoptados em 2010 e 2015.

Já o actor australiano Chris Hemsworth decidiu parar durante algum tempo, na sequência de ter descoberto a tendência genética para desenvolver doença de Alzheimer.