Vai às compras? Só precisa de levar o seu telemóvel

Este é o tempo em que os telemóveis permitem fazer tudo — e por isso, não nos saem da mão. Hoje, são mais do que uma forma de permanecermos ligados à família e aos amigos, são instrumentos de trabalho, de entretenimento... e também já servem para pagar tudo o que quisermos comprar, apenas com um toque numa aplicação. O que precisamos mais?

Agora, pode deixar a mochila ou mala com carteira, dinheiro e cartões bancários em casa: basta pôr o telemóvel no bolso e está pronto para sair. Nada mais fácil e prático (o corpo também agradece). Graças a uma aplicação, disponível para sistemas Android e Apple, baseada na tecnologia do cartão Visa contactless, pode seguir leve e tranquilo para qualquer lado.

É simples: o seu cartão Visa contactless, com o qual faz todos os seus pagamentos, agora permite-lhe pagar através das aplicações móveis Apple Pay ou Google Pay, com a segurança, protecção e confiança a que a Visa sempre nos habituou.

Rapidez, segurança e conveniência na palma da mão

A Visa é líder em pagamentos digitais, facilitadora de transacções entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. A sua missão é oferecer, por todo o mundo, uma rede de pagamentos mais inovadora, fiável e segura — e se isso já era verdade com o cartão Visa contactless, agora alcança um novo nível de conveniência com os pagamentos Apple Pay ou Google Pay.

Assim, se o telemóvel é o único acessório que nunca deixa em casa, seja em que ocasião for, agora é tudo o que precisa de levar consigo. Para isso, basta que instale a aplicação Apple Pay ou Google Pay e que siga os seguintes passos apenas uma vez: abra a aplicação, adicione os dados do cartão e confirme. A partir daqui é só utilizar.

Para pagar, não há nada mais fácil, rápido e seguro: para pagar com Apple Pay, deve clicar duas vezes no botão lateral, autenticar (com face ID, touch ID ou código) e aproximar o telefone ao terminal de pagamento. Para usar o Google Pay, desbloqueia o telefone (com face ID, impressão digital ou código) e aproxima o telefone ao terminal de pagamento.

E porque é que é seguro? Porque para pagar por Apple Pay ou Google Pay tem sempre que passar pelo processo de autenticação do seu telemóvel (impressão digital, reconhecimento facial ou código PIN), e hoje em dia, não há nada mais pessoal e intransmissível que o seu smartphone.

Outra das vantagens deste método de pagamento é o facto de poder ser utilizado em todo o país e também no resto do mundo – descomplicando, assim, não só o dia-a-dia, mas também os momentos de viagens em trabalho e férias, que se querem simples e serenos.

Não faltam razões para adoptar este novo método de pagamento. Uma forma prática e rápida de pagar, da marca que reconhecemos pela segurança, com o aparelho mais versátil e inseparável dos nossos tempos. O melhor de dois mundos, perfeito para tornar os nossos dias mais fáceis e seguros.