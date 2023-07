“Pólvora seca” de Rúben Guerreiro na Volta a França

Rúben Guerreiro tentou, mas ainda não foi desta. O ciclista português esteve em fuga nesta quinta-feira, na etapa 12 da Volta a França, mas não teve pernas para aguentar o ritmo dos colegas aventureiros e acabou por não conseguir lutar pelo primeiro triunfo no Tour, ainda que tenha terminado no top 10.

Dir-se-á que o objectivo principal do “cowboy de Pegões” é somar pontos para a classificação da montanha, mas mesmo nesse labor o dia não correu na perfeição. Somou pontos, sim, mas apenas dois entre 16 possíveis – e com o líder da montanha, Neilson Powless, atrasado na etapa.

Mais sucesso teve o espanhol Ion Izaguirre, da Cofidis, que foi o mais forte entre os fugitivos do dia e atacou sozinho, na parte final da etapa, para um “contra-relógio” individual de 30 quilómetros. A ousadia do basco deu-lhe o segundo triunfo no Tour, depois da vitória conseguida em 2016, também num dia montanhoso no qual se isolou dos demais – Rui Costa, até agora discreto no Tour 2023, foi quinto nesse triunfo de Izaguirre.

Nota ainda para o segundo triunfo da Cofidis neste Tour, depois de 15 anos sem qualquer vitória, e de dois dias seguidos com sucesso basco: Bilbao nesta quarta-feira, Izaguirre agora.

Mas esta etapa foi mais divertida do que sugere uma descrição de triunfo de uma fuga. Se uma etapa pudesse definir caos num dia de ciclismo, esta seria uma boa ilustração disso. Numa tirada teoricamente boa para os favoritos ao triunfo final relaxarem e darem “corda” a uma fuga, tudo saiu ao contrário.

O pelotão chegou a ter apenas sete ciclistas, dois deles Vingegaard e Pogacar, que tinham ainda colegas ao ataque – sobretudo o dinamarquês, cujos colegas atacavam à vez, numa táctica algo louca e difícil de entender.

Deu-se inclusivamente o caso de Vingegaard estar a acelerar o ritmo com colegas a atacarem mais à frente.

Mas não foi só na Jumbo que houve tácticas inusitadas. Numa fase em que já havia fuga, o pelotão rolava vários minutos à frente de um grupo que tinha alguns nomes importantes – entre os quais Kuss, Landa, Meintjes, Buchmann e Ben O’Connor.

Sem se perceber bem o motivo, a AG2R estava a comandar o pelotão e impor ritmo quando tinha O’Connor no grupo atrasado – poderiam estar a querer fazer subir Felix Gall na classificação, tentando garantir que Kuss, Landa, Meintjes, Buchmann perderiam tempo. Mas, ao fazerem-no, estavam a abrir mão de O’Connor.

Depois de vários quilómetros de uma relativa bizarria, o grupo de trás chegou ao pelotão principal, o que significava que a táctica da AG2R, que já era estranha, mais estranha ficou, pela inutilidade final do plano.

Na frente, num grupo que tinha Rúben Guerreiro em fuga, Mathieu van der Poel lançou-se a solo numa descida, antes da escalada seguinte, uma táctica já comum no neerlandês, mas que não teve efeito.

Acabou por ser apanhado e o aventureiro seguinte foi Izaguirre, que fazia dupla com Martin: um atacou sozinho, o outro ficava atrás a desestabilizar a perseguição do resto do grupo – lote que já não tinha Guerreiro, sem pernas para seguir ao ritmo.

Venceu Izaguirre, com Burgaudeau e Jorgenson em segundo e terceiro lugares. Guerreiro foi nono.

Mais atrás, no pelotão, nada de relevante se passou – o dia começou animado, mas o plano acabou por ser descansar para esta sexta-feira, que tem desenhada uma etapa de montanha, com chegada em alto no Grand Colombier. Haverá, por certo, duelo pela camisola amarela.