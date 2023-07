Europeu sub-19: Portugal goleia Noruega e carimba sexta final

Dispositivo norueguês ruiu em apenas 17 minutos, fruto de dois erros que deram vantagem confortável à selecção lusa, que fica à espera do vencedor do Espanha-Itália.

Portugal bateu esta quinta-feira a Noruega por 5-0 e garantiu a sexta presença — quarta consecutiva — em finais do Campeonato da Europa de sub-19, onde no domingo (20h, C11), em Malta, defrontará o vencedor da outra meia-final, entre Espanha e Itália (20h).

Gustavo Sá (4'), Hugo Félix (17' g.p.), Rodrigo Ribeiro (31', 66') e Carlos Borges (69') assinaram os golos da equipa portuguesa, numa tarde tranquila.

Perante uma Noruega que se estreou numa meia-final do Europeu da categoria, Portugal desbloqueou o jogo nos primeiros 17 minutos, com dois golos em que beneficiou de erros grosseiros do adversário: "harakiri" do guarda-redes e penálti (mão) do avançado Flataker.

A abordagem adoptada pela formação nórdica, treinada pelo português Luís Pimenta, e que rendera um nulo frente a Espanha na fase de grupos, ficou automaticamente obsoleta, já que o 5-3-2 pensado para travar as penetrações de Portugal teve que ser desmontado.

Aproveitou Portugal para impor um jogo de posse, com domínio absoluto e em que poderia ter duplicado os números ao intervalo, com Portugal a desperdiçar três ocasiões flagrantes.

? Hugo Félix chega aos 3 golos no torneio

No segundo tempo, já a pensar na final, Portugal continuou a dominar uma Noruega descrente e que raramente mostrou argumentos para evitar a goleada por números que acabam por não traduzir a produção ofensiva da selecção nacional.