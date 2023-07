Dele Alli abre o coração: de vítima de abuso sexual ao tráfico de drogas

Acelerou do zero aos 100 em meia dúzia de anos, foi encarado como um topo de gama, mas desde 2020 que tem jogado em rotações mais baixas, com constantes oscilações. Já foi muito elogiado, já foi repreendido, espicaçado, incompreendido. Aos 27 anos, Dele Alli decidiu baixar a guarda e abrir o livro: "Quando tinha seis anos fui abusado por um amigo da minha mãe que parava muito lá em casa. Porque a minha mãe era alcoólica".

Não é comum um jogador de primeira linha, um internacional inglês que durante algum tempo foi apontado como o futuro patrão da selecção, expor publicamente as inquietações pessoais. Menos ainda se estiver ainda no activo e num momento em que é capaz, se assim o entender, de se reaproximar do futebol que o notabilizou.

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77 — Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023

Na última época, esteve emprestado ao Besiktas (15 jogos, três golos) e neste arranque de temporada voltará a tentar ganhar espaço no Everton. Os melhores momentos viveu-os no Tottenham, ao longo de seis épocas e meia (269 jogos e 67 golos), durante as quais se cruzou com José Mourinho. E o técnico português bem tentou catapultá-lo para outro nível.

"Tenho de te dizer sempre o que penso. Ok, [foste] do MK Dons até à selecção. Chegas acima e depois... tens esses altos e baixos. Não sei se é pelo teu estilo de vida, se em algumas alturas és um profissional magnífico e noutras és uma pessoa de festas... só tu é que sabes isso. Um dia vais arrepender-te caso não alcances o que queres alcançar. Não espero que sejas o homem do jogo ou que marques em todos os jogos, mas devias exigir mais de ti mesmo", alertou o técnico, citado no documentário All or Nothing: Tottenham.

Traficar drogas numa bicicleta

A confissão de Dele Alli, numa emotiva entrevista ao antigo jogador Gary Neville, no programa The Overlap, abre agora outras portas para interpretar o rendimento desportivo. "Quando voltei da Turquia, percebi que precisava de uma intervenção e que estava num mau lugar do ponto de vista mental", assumiu, explicando que aceitou o internamento numa clínica de reabilitação, especialista em vícios, saúde mental e trauma.

O médio britânico, que fez parte da selecção que atingiu as meias-finais do Mundial de 2018, revelou que acordava todos os dias a pensar que ia "ganhar a batalha", que tentava sorrir e mostrar que estava feliz, mas que, bem no fundo, estava "a perder a batalha". Até que concluiu que precisava de uma mudança, que precisava de ajuda.

Encontrou-a nos EUA, onde há três semanas concluiu as sessões de reabilitação, que implicaram um regresso às origens e a uma infância pejada de problemas. O abuso sexual foi apenas um deles. "Fui enviado para África [nasceu em Milton Keynes, a 70km de Londres] para aprender disciplina [com o pai] e depois fizeram-me regressar. Aos sete anos, comecei a fumar. Aos oito, a traficar drogas. Uma pessoa mais velha disse-me que não mandavam parar uma criança numa bicicleta".

Nessa altura, estaria longe de imaginar que, em 2019, iria disputar a final da Liga dos Campeões. Ou que iria somar 37 internacionalizações - embora a última tenha surgido já há quatro anos. "Aos 11 anos, penduraram-me de uma ponte", acrescentou, assumindo que não mantém contacto com os pais biológicos e que acabou por encontrar uma plataforma de salvação no seio da família adoptiva.

"Aos 12 anos, fui adoptado por uma família maravilhosa, não podia ter pedido pessoas melhores tendo em conta o que fizeram por mim. Se Deus criou as pessoas, criou-os a eles", enfatizou, adiantando que acabou por mudar o nome nas costas da camisola de jogo para Dele porque não sentia qualquer ligação com o apelido Alli.

Demasiados comprimidos e... Pochettino

O calvário que Bamidele Jermaine Alli (é este o nome completo) incluiu o consumo de álcool para tentar ultrapassar o trauma, bem como comprimidos para dormir. "Abusei deles, é certo. Fazia algumas paragens, durante uns meses, mas nunca lidei com a raiz do problema. Tomava demasiados e passei por momentos assustadores".

Alli acredita que está longe de ser um caso isolado no universo do futebol e espera que esta exposição possa ajudar outros atletas a lidarem melhor com situações análogas. "Podemos falar com outras pessoas. Não nos torna fracos se procurarmos ajuda, sermos vulneráveis. Há muita força nisso".

Dele: "Now is the Time to Talk" ???



Watch here ?? https://t.co/TTd1ZTjXYk pic.twitter.com/YboPhB2nyZ — The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 13, 2023

Do ponto de vista desportivo, o médio não tem dúvidas em apontar o argentino Mauricio Pochettino como o melhor treinador que encontrou. "Não era uma relação típica entre treinador e jogador, era algo mais profundo do que isso. E era disso que eu precisava naquela altura", vincou. "Ele preocupava-se comigo como ser humano antes de olhar para o futebol".

A Pochettino seguiu-se José Mourinho ao leme do Tottenham, em 2019. Foi nessa altura que viveu o "momento mais triste". Tinha 24 anos, acordou um dia, olhou-se ao espelho sem saber por que razão continuava a jogar. Pensou em abandonar o futebol. "Para mim, foi devastador".

Agora, só quer ter paz de espírito para enfrentar uma nova etapa, começar de novo, com uma folha em branco. Ser "um jogador melhor", "uma pessoa melhor". "Olho para trás e sei que fiz um bom trabalho, mas não estou satisfeito. Não podemos conduzir a olhar para o espelho retrovisor. A viagem, a partir de agora, é muito entusiasmante para mim".