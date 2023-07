Al Nassr impedido de inscrever jogadores por dívidas

Em causa está uma dívida ao Leicester City por causa da contratação do nigeriano Ahmed Musa.

O Al Nassr, clube saudita que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo e com o treinador Luís Castro, está impedido de inscrever jogadores até que salde as suas dívidas, informou nesta quinta-feira a FIFA.

De acordo com a FIFA, a equipa saudita "está actualmente impedida de registar novos jogadores devido a dívidas por liquidar" e a sanção agora aplicada será levantada assim que "os pagamentos em falta forem confirmados pelos credores".

Em caso de não pagamento, e de acordo com os regulamentos da FIFA, o Al Nassr, que contratou recentemente o treinador português Luís Castro ao Botafogo (Brasil), arrisca-se a ficar impedido de inscrever jogadores por um período que pode chegar às três temporadas.

Em Outubro de 2021, a FIFA ordenou ao Al Nassr que pagasse ao clube inglês Leicester 460 mil euros mais juros, numa disputa pela transferência do nigeriano Ahmed Musa, concluída por um total de 18 milhões de euros.