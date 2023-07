Aspartame é considerado “possivelmente cancerígeno”, mas as provas ainda são limitadas

A tão aguardada decisão (oficial) do grupo de entidades que estava a analisar o risco do adoçante aspartame foi divulgada na noite desta quinta-feira. A Agência Internacional para a Investigação do Cancro da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou que o aspartame é “possivelmente cancerígeno” para humanos, mas assinala que as provas científicas ainda são limitadas. Já o Comité Conjunto de Especialistas de Aditivos Alimentares da OMS e da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO) reafirma que continua a ser aceitável o consumo diário de 40 miligramas de aspartame por cada quilograma de peso corporal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt