Gelado inspirado nos azulejos de templo tailandês refresca os turistas

Gelado “Flor do Amanhecer”, com leite de coco de ervilha borboleta e favores de chá de leite tailandês, custa 2,30 euros. Vendas vão financiar educação e despesas médicas do budismo

Debaixo de um sol escaldante, os visitantes do famoso Templo do Amanhecer da Tailândia refrescam-se ao provar um gelado com uma forma única, com padrões intrincados inspirados nos azulejos do pagode.

"É diferente e bonito", avalia o residente tailandês Doungkamon Koedthong, 29 anos, segurando o gelado contra o pano de fundo do templo, também conhecido como Wat Arun, para uma fotografia a publicar no Instagram.

O gelado, com leite de coco de ervilha borboleta e favores de chá de leite tailandês, foi modelado com base nos pratos de cerâmica azul e nos pormenores florais do pagode, disse o fabricante de gelados Pop Icon.

"A Tailândia é rica em património cultural, mas não tem sido apresentada ou vista sob uma nova perspectiva", afirmou Sirinya Hanpachearnchoak, 34 anos, proprietária da Pop Icon e criadora dos gelados.

"Penso que se pusermos a identidade do templo no gelado, as pessoas poderão passar mais tempo a examinar os pormenores (do pagode) do que o fariam de outra forma", afirmou.

O gelado "Flor do Amanhecer" é também popular entre os visitantes estrangeiros que procuram um pouco de descanso do calor de Banguecoque.

"É realmente refrescante. Eu estava a ferver, por isso é muito saboroso e refresca-nos muito bem", confirma Sherin Babu, uma estudante de medicina de 22 anos de Manchester, Inglaterra.

Vendido a 89 baht (2,30 euros) cada desde Maio, o gelado é feito exclusivamente para o templo, onde o fabricante disse que o dinheiro iria para a educação e despesas médicas do budismo.