Ministério Público diz que objectivo da direcção do PSD era reduzir passivo do partido

A utilização ilegítima, por parte de Rui Rio, de subvenções atribuídas pela Assembleia da República e destinadas a assessores dos deputados do grupo parlamentar social-democrata insere-se numa estratégia que tinha como objectivo reduzir o passivo do PSD, diz a procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa que dirige este inquérito, Helena Almeida, no despacho em que manda fazer buscas não só à sede do partido e à residência do ex-líder laranja, como também à sede da JSD em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt