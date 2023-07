Encontrado com vida jovem que estava desaparecido em Esmoriz

Homem de 22 anos, de Guimarães, visto pela última vez na manhã de domingo, foi resgatado com vida esta quarta-feira em Esmoriz, concelho de Ovar. Foi encontrado sem roupa e com ferimentos ligeiros.

Foi encontrado com vida o jovem de 22 anos que estava desaparecido desde domingo em Esmoriz, no concelho de Ovar, distrito de Aveiro. O homem, natural de Guimarães, tinha sido visto pela última vez no recinto do festival de música electrónica Sound Waves, que decorreu próximo da praia.

Contactado pelo PÚBLICO, o capitão Tiago Fernandes, do Comando Territorial da GNR de Aveiro, esclareceu que o jovem, encontrado pelas 18h "perto da praia, na zona da Barrinha, numa zona com lama", apresentava ferimentos ligeiros e estava sem roupa, mas sem indícios de ter sido vítima de actos de violência.

"O jovem estava numa zona de difícil acesso, ladeado por uma zona de lama. Aparentemente estava bem e conseguia falar, mas agora está em avaliação médica no Hospital de Santa Maria da Feira", disse o capitão Tiago Fernandes. O vimaranense foi socorrido por uma equipa do INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Esmoriz.

O responsável da GNR de Aveiro explicou ainda que a "geolocalização do telemóvel" dificultou as operações de busca, uma vez que o dispositivo se desligou na segunda-feira. A GNR tinha acesso apenas "à última localização" do telemóvel, o que correspondia a um "raio bastante alargado". Ainda assim, uma vez que a localização apontava para a zona da Barrinha, as buscas foram intensificadas nesse local.

Como descreve o jornal digital O Minho, as roupas e o calçado do jovem foram encontradas por volta do meio-dia desta quarta-feira, a cerca de um quilómetro do recinto do Festival Sound Waves, que decorreu de sábado para domingo.

A operação de salvamento contou com cães pisteiros, drones, e duas dezenas de operacionais, apoiados por cinco viaturas e uma embarcação do Instituto Nacional de Socorro a Náufragos.