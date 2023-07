A realidade da indústria de defesa europeia

Muito se fala da NATO e dos membros europeus da aliança, e isto a propósito da questão do armamento produzido na Europa. Se verificarmos as compras dos Estados europeus, constatamos que as armas dos EUA são as que a maioria desses governos compra e não as produzidas no lado de cá do Atlântico e pela simples razão de que são mais baratas e mesmo melhores, pois a concorrência na Europa assim o determina.

Veja-se quantas classes de fragatas, e modelos de carros de combate, de outros blindados e de caças existem na Europa e compare-se com a realidade norte-americana. E quanto à produção de munições? Coitados dos ucranianos se estivessem à espera da Europa.

Manuel Alves, Lisboa

Guerra Junqueiro e a JMJ

No centenário da morte de Guerra Junqueiro, esse gigante esquecido, poderíamos imaginá‑lo entre os vivos. Por uma absurda espécie de salto quântico, poderíamos até fantasiar a sua presença altiva em Lisboa, aquando da abertura da Jornada Mundial da Juventude. Após o espanto de se reencontrar num tempo muito distinto do seu, vê‑lo‑íamos, sem dúvida, a recuperar o relâmpago do verbo e o trovão da voz. Não lhe faltariam as palavras para vergastar as confusões de valores que podemos discernir nesse acontecimento planetário. Desde logo, seriam postas a nu (mais de cem anos depois da instituição republicana do princípio da laicidade) as relações incestuosas entre a Igreja e o Estado. Contra a transformação do culto católico num espectáculo de massas, também teríamos a denúncia (lembrando a dos vendilhões do templo) da sulfúrea mistura dos artigos de fé com as cláusulas dos negócios. Confrontar‑nos‑ia, em suma, com a crítica acerba do turismo religioso.

Desta cena imaginária, pelo menos, retira‑se a faísca pela qual se vislumbra a grandeza de um homem sem disposição para avelórios de gente fina e aveludada, ou seja, sem paciência alguma para jesuitismos de públicas conveniências. Talvez esteja aqui (quem sabe?) o motivo que leva à segunda morte do Autor d’A Velhice do Padre Eterno: o quase total oblívio da sua obra.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Contribuintes pagam evento católico

Em Portugal a laicidade é um embuste. Realizar-se-á uma Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa. É um evento católico, sendo em grande parte suportado nas despesas pelos contribuintes. A governança e os municípios são grandes financiadores daquela jornada, cujo evento só ao catolicismo diz respeito. As verbas despendidas, na ordem de muitos, muitos milhões de euros da parte governamental, é uma clara contradição, já que nos dizem que não há dinheiro para segmentos importantes da nossa sociedade, como professores, SNS, funcionários judiciais, cultura e por aí adiante.

Gosto de pagar impostos para o bem colectivo social, considerando intolerável e um abuso que o gastem em festas de índole confessional. Esta igreja gosta de estender a mão e sabe que a cíclica servidão política está sempre pronta a dar-lhe o ámen...

A hierarquia católica anunciou para a JMJ uma homenagem às vítimas dos abusos sexuais pedófilos perpetrados pelo clero, num memorial. Quando a ideia foi evocada, considerámos que a igreja dava um sinal de algum respeito pelas vítimas. Agora, o presidente da fundação da JMJ, o bispo Américo Aguiar, diz que o memorial "não é a forma mais feliz"(!) de respeito.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Agenda partidária

As movimentações nas agendas partidárias têm feito alterar estratégias dentro dos próprios partidos, que adequam as mesmas consoante as circunstâncias e os acontecimentos relevantes para a opinião pública, no sentido de tentarem alterar a imagem, mediante as polémicas que desgastam e descredibilizam a classe política.

Seria conveniente que os portugueses soubessem quais os critérios para se ganhar 60 mil euros em cinco dias, como aconteceu com um elemento que esteve ao serviço no Ministério da Defesa, o que transmite aos contribuintes a forma pouco honesta como é gasto o dinheiro dos impostos que estes pagam e que era suposto servirem o país mas servem o oportunismo de alguns.

Quando se argumenta que Portugal é um país pobre, esse argumento não é aceitável, uma vez que o país tem estruturas que criam riqueza, a qual é esbanjada de forma nada criteriosa. Os portugueses, com uma carga fiscal demasiado elevada, servem o Estado, que não tem na sua agenda servir bem as pessoas.

Américo Lourenço, Sines