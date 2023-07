China promete responder a “movimentações” da NATO rumo à Ásia

A China condenou o comunicado divulgado durante a cimeira da NATO, em Vílnius, e avisou que irá opor-se a qualquer tipo de decisão que se assemelhe a uma “expansão” da Aliança Atlântica para o Oriente. Apesar do tom forte do documento, os membros da NATO deixaram de fora, para já, a possibilidade de abrir um gabinete de ligação no Japão.

Desde que em 2019 a NATO incluiu, pela primeira vez, referências directas à China num comunicado oficial que o discurso dos aliados sobre a ameaça representada pela potência asiática tem endurecido. No documento saído da cimeira de Vílnius, que terminou nesta quarta-feira, Pequim voltou a ser referida como um desafio para a segurança dos membros da Aliança Atlântica.

“A RPC [República Popular da China] emprega um conjunto alargado de ferramentas políticas, económicas e militares para ampliar a sua pegada global e projectar poder, ao mesmo tempo que permanece opaca acerca da sua estratégia, das suas intenções e do seu crescimento militar”, lê-se num dos pontos do documento estratégico subscrito pelos 31 Estados-membros.

“As ambições declaradas da RPC e as suas políticas coercivas desafiam os nossos interesses, segurança e valores”, acrescenta ainda o mesmo comunicado.

Já ao início da tarde desta quarta-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou, em conferência de imprensa, que a China não é um adversário da aliança. “Mas a crescente assertividade de Pequim afecta a nossa segurança”, acrescentou, sublinhando a recusa da China em condenar a invasão russa da Ucrânia, as ameaças a Taiwan e o “reforço militar substancial” em curso como razões para justificar os alertas.

A missão chinesa junto da União Europeia condenou o posicionamento da NATO e acusou os seus líderes de descredibilizarem a China. “Opomo-nos e rejeitamos firmemente” o comunicado, afirmou o organismo através de um comunicado.

A delegação avisou ainda que Pequim se opõe a qualquer “movimentação orientada para leste para a região da Ásia-Pacífico” por parte da NATO. “Qualquer acto que ponha em causa os direitos e interesses legítimos da China terá uma resposta resoluta”, acrescentou.

Também os órgãos de propaganda chineses teceram duras críticas à NATO, acusando a aliança de ser uma “fonte de guerra” e de funcionar como “o machado, a lança e a pá de Washington”. “A NATO deve retirar de imediato a mão negra que estendeu sobre a região da Ásia-Pacífico”, lia-se no editorial do Global Times, uma das publicações mais agressivas entre os meios de comunicação do Partido Comunista Chinês.

Embora as atenções durante a cimeira se tenham dividido sobretudo entre os progressos no processo de adesão da Suécia e as garantias apresentadas à Ucrânia, o cenário geopolítico do Indo-Pacífico ocupa cada vez mais espaço nas preocupações dos líderes da NATO. Repetindo o que aconteceu na última cimeira, em Madrid, foram convidados para participar nos trabalhos o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e o primeiro-ministro neozelandês, Chris Hipkins.

A atenção dedicada à região é motivada pelos receios cada vez maiores de que Pequim possa lançar uma invasão ou outro tipo de ataque armado contra Taiwan, embora o âmbito territorial de actuação da NATO esteja fixado de forma inequívoca no Tratado de Washington. O artigo 5.º, que regula a cláusula de segurança colectiva, refere que esta se aplica apenas a ataques contra os seus membros na Europa ou na América do Norte, deixando de fora, por exemplo, cenários como ataques contra as forças norte-americanas estacionadas na Ásia.

Porém, o entendimento cada vez mais frequente na cúpula da NATO é de que a forte interligação e interdependência entre os territórios tradicionais da Aliança Atlântica e o resto do mundo obrigam a uma visão distinta. Na conferência de imprensa de encerramento, Stoltenberg voltou a sublinhar essa percepção: “O que acontece na Europa interessa ao Indo-Pacífico e o que acontece no Indo-Pacífico interessa à América do Norte e à Europa.”

Não é uma posição consensual no seio da NATO. Essa divergência ficou patente na ausência de qualquer referência aos planos de abertura de um gabinete de ligação da aliança em Tóquio nas conclusões da cimeira. Essa hipótese tinha sido abordada há uns meses, mas alguns Estados-membros como a França manifestaram oposição a essa possibilidade.

Em Vílnius, Stoltenberg garantiu que a iniciativa se mantém “em cima da mesa”, mas remeteu desenvolvimentos para o “futuro”.