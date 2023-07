Seguidora de Charles Manson libertada da prisão na Califórnia, 53 anos depois

Leslie Van Houten era o membro mais jovem da “família” do assassino em série e esteve envolvida nos homicídios cometidos em Agosto de 1969. Desde 2016, que tentava sair em liberdade.

A norte-americana Leslie Van Houten tinha apenas 19 anos quando recebeu a sentença de prisão perpétua. Fazia parte da “Família Manson”, que obedeceu às ordens do assassino em série Charles Manson e espalhou o terror em Los Angeles, em 1969. Esta terça-feira, saiu em liberdade condicional após 53 anos de prisão, anunciou a advogada responsável pelo caso.

Já se esperava a libertação de Van Houten desde a passada sexta-feira, quando o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que desistia de tentar negar a liberdade condicional a um dos membros do clã de Manson.

Em Maio, o Supremo Tribunal, onde se apresentam os últimos recursos, sobrepôs-se à decisão do governador e decidiu que Leslie Van Houten teria direito a sair em liberdade. Newsom até podia ter iniciado uma petição para ir contra a decisão do tribunal, mas optou por respeitar a decisão da justiça, já que “os esforços dificilmente teriam sucesso”, declarou o porta-voz do governador.

Foto Leslie Van Houten Reuters/Pool

Van Houten é o primeiro membro da família Manson a receber liberdade condicional da sentença relacionada com sete homicídios realizados em noites consecutivas, em Agosto de 1969. A mulher de 73 anos foi libertada do estabelecimento prisional em Corona, no sul da Califórnia, e transferida para um abrigo de reinserção social, em localização desconhecida, onde ficará durante um ano, informou ainda a advogada Nancy Tetreault.

“Foi uma reclusa exemplar desde o dia em que entrou na prisão. Faz terapia há 40 anos e é uma pessoa muito diferente”, elogiou a advogada, lembrando que Leslie Van Houten só tinha 19 anos quando os homicídios foram cometidos e era o membro mais jovem dos seguidores de Manson.

O comité de liberdades condicionais já tinha pedido cinco vezes a libertação de Leslie, desde 2016, mas o pedido foi negado três vezes por Newsom e duas vezes pelo seu antecessor, Jerry Brown.

Foto Uma mulher visita a campa de Sharon Tate, em Los Angeles MIKE NELSON

Charles Manson morreu na prisão em 2017, aos 83 anos. Era um dos assassinos em série mais conhecidos do século XX. Liderou os seus seguidores a cometer sete homicídios, em Agosto de 1969, e, até ao dia da sua morte, nunca se mostrou arrependido.

Van Houten foi condenada de esfaquear mortalmente o dono de uma mercearia, Leno LaBianca, e a sua mulher, Rosemary, na casa de ambos em Los Angeles, na noite de 10 de Agosto. As palavras “Death to Pigs” e “Healter Skleter” — referências a uma canção dos Beatles — foram encontradas escritas nas paredes com o sangue das vítimas.

Na noite anterior, os membros do culto de Manson tinham invadido a casa da actriz Sharon Tate, numa das colinas da cidade de Los Angeles. O marido da estrela, o realizador Roman Polanski, estava na Europa em trabalho, e actriz encontrava-se com mais quatro amigos. Aos 26 anos e grávida de oito meses, foi assassinada, bem como todos os amigos.