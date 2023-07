Perguntas sem resposta sobre “A Insustentável Leveza do Ser”

"Porque as perguntas realmente sérias são apenas aquelas que uma criança pode formular. Só as perguntas mais ingénuas são realmente perguntas sérias. São as interrogações para as quais não há resposta. Uma pergunta para a qual não há resposta é uma cancela além da qual não há mais caminhos. Noutras palavras: são precisamente as perguntas para as quais não há respostas que marcam os limites das possibilidades humanas e que traçam as fronteiras da nossa existência", Milan Kundera, A insustentável leveza do ser.

As obras de Milan Kundera exploram as complexidades da condição humana, mormente inquietações, desejos (assumidos e ocultos) e contradições de cada indivíduo. O título da sua obra maior, «A insustentável leveza do ser», é, por si só, uma obra com número infinito de páginas, tão vastas são as possibilidades de raciocínio que levanta sobre as nossas crenças, valores, motivações, certezas e incertezas. Frase alguma resume tão bem a ambiguidade e as camadas de significado que atravessam a condição humana. Não concorda, senhor Kundera?

(Ausência de resposta)

Comecei esta crónica por citar um trecho de A insustentável leveza do ser. Um trecho sobre perguntas sem resposta que nos lembra que a vida é um emaranhado de enigmas, que as certezas são volúveis e que devemos aprender a viver com uma sensação de incompletude permanente e a abraçar a incerteza como parte intrínseca da vida. É na ausência de respostas imediatas que nos tornamos verdadeiros aprendizes da existência e que ficamos dispostos a acolher a sabedoria que emerge do encontro com o inexplicável. Cada pergunta sem resposta é um elo que expande a nossa compreensão, enriquece nossos horizontes mentais e nos permite vislumbrar a profundidade do conhecimento.

Porque nem tudo pode ser plenamente compreendido. Não é esta frase uma certeza, senhor Kundera?

(Ausência de resposta)

Ah, a beleza das perguntas sem resposta, cheiinhas de reflexão, de movimento e desafio em torno daquilo que não sabemos, paredes repletas de janelas escancaradas – haja humildade e consciência da nossa ignorância – para espreitar (e, quem sabe, adotar) diferentes perspetivas sobre as coisas, a vida em geral e a busca por conhecimento e significado, mesmo que possamos nunca alcançar a verdade final. E que verdade é essa, senhor Kundera?

(Ausência de resposta)

Enigmas da existência. Uma das duas maiores riquezas da experiência humana. A outra é o amor.

