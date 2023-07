Estado começa em 2024 a pagar rendas em dívida há mais de três meses

Esta é uma das medidas do Mais Habitação e visa reforçar a confiança dos proprietários para, desta forma, estimular o aumento da oferta no mercado.

Será a partir do início do próximo ano que o Estado passará a garantir aos senhorios o pagamento das rendas em dívida por parte dos inquilinos, nos casos em que haja um incumprimento superior a três meses e em que tenha sido iniciado um processo de cessação do contrato de arrendamento. Esta é uma das medidas incluídas no pacote Mais Habitação, que já passou pela especialidade parlamentar e que está prestes a ser aprovado em votação final global na Assembleia da República, na próxima semana.