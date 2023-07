Espanha: Inflação cai para 1,9% em Junho

O instituto de estatísticas de Espanha confirmou esta quarta-feira que a taxa de inflação homóloga espanhola caiu para 1,9% em Junho, uma descida de 1,3 pontos percentuais face ao valor de Maio.

Segundo o comunicado do Instituto Nacional de Estadística (INE), os grupos de produtos com maior influência na descida do indicador em Junho foram os transportes, devido à diminuição dos preços dos combustíveis e lubrificantes, e os alimentos e bebidas não alcoólicas.

“Este comportamento deve-se principalmente ao facto de que os preços da fruta, pão, cereais e carne subiram menos do que em Junho de 2022”. Também contribuiu para a descida de preços no consumidor em Espanha “a estabilidade [de preços] do leite, queijo e ovos face à subida do ano anterior”, bem como “a descida dos preços dos legumes hortaliças, que haviam aumentado em Junho do ano passado”.

Os custos dos espanhóis com a habitação também recuaram e isto deveu-se, segundo o INE espanhol, ao facto de os preços da electricidade terem aumentado menos que no ano passado, e de os dos combustíveis líquidos terem descido, ao contrário do que havia sucedido em Junho de 2022.

A descida dos preços da energia e dos alimentos levou a taxa de inflação homóloga em Espanha para o nível mais baixo desde Março de 2021.

A taxa de inflação subjacente (excluindo precisamente os produtos alimentares e energia) caiu duas décimas para 5,9%.

Se em Setembro este indicador cair abaixo dos 5,5% (os dados serão conhecidos em Outubro), prevê-se que deixe de estar em vigor a medida introduzida pelo executivo espanhol que eliminou ou reduziu a taxa de IVA em determinados alimentos básicos.