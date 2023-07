Armageddon Time. A infância segundo James Gray

Se a família é, desde sempre, o tema principal de James Gray, Armageddon Time tem uma novidade: é a primeira vez em que adopta, para falar disso, o ponto de vista da infância. Da sua infância, de algum modo, pouco importa quão factualmente precisa, porque Armageddon Time descreve uma família judia nova-iorquina, ainda com uma memória forte das suas origens europeias (há uma cena em que o avô, Anthony Hopkins, relata os pogroms na Ucrânia do início do século XX como razão directa para que a família se tenha tornado uma família americana), que é o tipo de família que, desde a estreia com Little Odessa, Gray já descreveu várias vezes, e porque a narrativa está rigorosamente situada no tempo, 1980, ano em que o realizador (que nasceu em 1969) tinha mais ou menos a mesma idade do miúdo protagonista deste seu filme.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt