Porque pode o aspartame ser possivelmente cancerígeno?

Nesta sexta-feira, um conjunto de entidades, incluindo da Organização Mundial da Saúde, deve anunciar que o adoçante aspartame é possivelmente cancerígeno. Mas o que quer isto dizer? E o que muda com este anúncio? E, já agora, o que é mesmo o aspartame?

O que é o aspartame?

O aspartame é um adoçante artificial, ou seja, é uma substância que mimetiza o gosto doce e ainda de forma mais intensa do que o açúcar normalmente usado.

Em que alimentos é utilizado?

O aspartame é um adoçante utilizado em milhares de produtos. Podemos encontrá-lo em refrigerantes, bolachas, pastilhas elásticas, gelatinas, gomas ou iogurtes.

Pode ser usado, por exemplo, em produtos como os refrigerantes sem açúcar da Coca-Cola, as pastilhas elásticas Extra da Mars e algumas bebidas da Snapple.

Porque pode ser possivelmente cancerígeno?

A Agência Internacional para a Investigação do Cancro da Organização Mundial da Saúde e o Comité Conjunto de Especialistas de Aditivos Alimentares da OMS e da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas devem anunciar nesta sexta-feira que o aspartame é “possivelmente cancerígeno”.

A decisão terá sido tomada no início do mês e terão sido avaliados 1300 estudos, de acordo com fontes ligadas ao processo, citadas pela agência Reuters.

O nutricionista José Camolas explica que essa decisão pode acontecer porque existe um conjunto de provas científicas que justificam uma análise crítica das entidades. Essa decisão pode fazer com que as entidades tenham um posicionamento quanto ao adoçante, nomeadamente a indicação dos produtos em que pode ser usado ou em que dosagens pode ser utilizado, indica José Camolas, que é vice-presidente da direcção da Ordem dos Nutricionistas e nutricionista no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

“Existe um conjunto de evidências científicas que justificam uma análise crítica que possa levar a um posicionamento das entidades oficiais”, nota o nutricionista.

Que provas há de que o aspartame pode ser cancerígeno?

Há provas que mostram que o adoçante é carcinogénico em roedores. Em humanos, verificou-se que as pessoas que consumiam mais adoçantes artificiais, como o aspartame, tinham um maior risco de cancro em comparação com as pessoas que não consumiam esses adoçantes.

O que significa este “​possivelmente cancerígeno”​ no caso do aspartame?

José Camolas esclarece que a indicação de potencialmente cancerígeno significa que não existem provas directas de que causa cancro em humanos. O nutricionista explica que as provas se baseiam em dados de associação (populacionais), isto é, entre o consumo do adoçante e a incidência de cancro. Contudo, pode existir nessa associação dados de confundimento e o risco de cancro pode estar mais ligado a outros factores do que só propriamente ao consumo de aspartame.

“Os indivíduos que se verificou consumirem mais aspartame poderiam ter optado por esses produtos, por exemplo, por terem menos açúcar e calorias, em função da sua percepção de risco, por exemplo, por terem peso em excesso ou da sua história familiar”, esclarece o nutricionista. “A ser assim, a incidência de alguns cancros estaria mais associada a esse risco de base do que ao consumo de aspartame.” Mesmo assim, a OMS poderá considerar que as provas existentes são suficientemente fortes.

Quanto a outros casos de adoçantes potencialmente cancerígenos, José Camolas recorda que, em tempos, se levantaram questões semelhantes relativamente à sacarina e um estudo populacional em humanos também apontava um acréscimo do risco de consumos elevados de acessulfame-k. “Entre os alimentos, existem diversos exemplos, um dos mais recentes é a associação do consumo de carnes processadas com o cancro colorrectal”, aponta.

Que cuidados devem ter os consumidores com o aspartame?

Deve reduzir-se o consumo de alguns alimentos que tenham aspartame. José Camolas diz que muitos dos produtos com o adoçante têm pouco interesse nutricional e o seu consumo deveria ser muito esporádico ou até nem serem consumidos de todo. “Independentemente das indicações que venham a surgir, a redução de muitos destes alimentos tem um potencial impacto positivo na saúde da generalidade da população”, considera o nutricionista.