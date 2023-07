Marcelo Rebelo de Sousa saúda perspectiva de adesão da Suécia à NATO

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta terça-feira a perspectiva de adesão da Suécia à NATO, após os apoios dos governos da Turquia e da Hungria, considerando que se trata de uma "boa notícia".

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre este assunto à saída da sede mundial do Imamat Ismaili, em Lisboa, onde participou numa cerimónia.

A Suécia ainda participa como país observador na cimeira da aliança atlântica, que começou esta terça-feira em Vílnius, capital da Lituânia, mas a sua entrada na NATO ficou mais próxima com os apoios dos governos da Turquia e da Hungria, que se comprometeram a enviar para os respectivos parlamentos a ratificação desta adesão.

"A nossa posição é clara: o Governo apoia a adesão de Estocolmo à aliança atlântica", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto.

Numa declaração difundida esta terça-feira, antes da sua partida para a cimeira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria acrescentou: "A conclusão do processo de ratificação é agora apenas uma questão técnica".

Na segunda-feira, o Presidente turco, Tayyip Erdogan, manifestou apoio à entrada da Suécia na NATO. Em contrapartida, Estocolmo garantiu que apoiaria os esforços de adesão da Turquia à União Europeia, incluindo na liberalização de vistos.

Portugal integra a NATO desde a sua fundação, em 1949. Esta aliança política e militar foi constituída também por países como EUA, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Noruega. Por sua vez, a Turquia integrou a aliança em 1952 e, em 1999, foi a vez da Hungria, em conjunto com a Polónia.

Os últimos países a aderir à NATO foram Montenegro, em 2017, Macedónia do Norte, em 2020, e Finlândia, em 2023. Assim, a aliança atlântica conta com 31 Estados membros, e a expectativa é que este número continue a aumentar com a adesão da Suécia e, após a guerra, da Ucrânia.