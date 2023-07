Assessorias

Exerço a advocacia na comarca de Vila Nova de Gaia há quase 40 anos. Ontem vi os funcionários judiciais desse tribunal à porta do mesmo, em mais um dia de luta pelos direitos que justamente reivindicam. Conheço a maior parte desses funcionários, os quais tenho como zelosos e empenhados no exercício da sua importante função, à qual se dedicam há já vários anos.

É triste e injusto que não se lhes reconheçam os direitos que legitimamente reivindicam há já vários anos e que lhes são devidos. Por outro lado, é revoltante ver e ouvir um primeiro-ministro que, perante um caso de tamanha gravidade como o dos alegados serviços de assessoria pelo período de 60 dias pagos a 1000 euros dia, considera que isso sejam "casos e casinhos" que não interessam aos cidadãos. Não é assim, pois a mim, mesmo como simples cidadão, interessa-me saber como é que alguém ganha mais (muito mais!) em 60 dias do que aquilo que um funcionário de Justiça não consegue ganhar em vários anos.

Alfredo Ferreira da Silva, Vila Nova de Gaia

O umbigo do mundo

Umberto Eco, numa das suas estadias em Tomar, chamou-lhe o umbigo do mundo. Agora que cheguei da Festa dos Tabuleiros, não posso estar mais de acordo. Todo o português que queira descobrir as suas raízes históricas e espirituais devia, pelo menos uma vez na vida, ir a esta festa em honra do Divino Espírito Santo. A beleza extrema, a pureza dos trajes e das gentes, o sentido espiritual que emana destas festas e de todo o património templário de Tomar, transmite-nos uma portugalidade esquecida e maltratada. D. Dinis, o melhor rei de Portugal, e a rainha Santa Isabel, cada um na sua actividade, deram ao país um incremento brutal para a época e mostraram que se pode fazer um país com sentido de futuro, sem menosprezar as raízes culturais.

O culto do Espírito Santo, que a rainha trouxe de Aragão, mostra-nos a generosidade e o bem-querer que todos temos que ter com o nosso semelhante, seja ele de que cor ou de que religião for. Esse espírito de fraternidade e tolerância, bem marcado neste culto, nunca foi muito bem visto pela hierarquia católica, porque fugia ao seu controlo. Num tempo de tanto ódio, extremismo e xenofobia, ir a Tomar a esta festa é um banho de amor ao próximo que se recebe e é uma purificação dos erros que estamos a cometer em toda a Europa. Só me resta dizer que o sopro benigno do Espírito Santo cubra todo o mundo e a Europa em particular, porque nós temos, orgulhosamente, o umbigo – o cordão umbilical para o transcendente, que nos deve tornar cada vez mais humanos e benignos com todos os povos, e para espalhar essa mensagem aos quatro ventos.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Isto nunca mais acaba?

Não passa uma semana, às vezes mais do que uma vez, que não se saiba de uma nova pouca-vergonha saída do Governo. Eu recordo que, aquando das últimas eleições, escrevi que uma maioria absoluta de um só partido (seja ele qual for) iria descarrilar em malefícios para o país e sobretudo para a democracia. Parecia que estava a adivinhar.

Seja por arrogância seja por irresponsabilidade, já são demais os episódios de falta de ética que rebentam no Governo. O primeiro-ministro ou perdeu a capacidade de coordenar o seu executivo ou está-se nas tintas, como ele mesmo acaba por dizer: os portugueses não se importam com esses episódios, querem é saber da sua vidinha, episódios que acabam por esconder alguns pequenos êxitos que têm acontecido na economia. E volto a perguntar: será que o primeiro-ministro não se apercebe do mal que está a causar à democracia e a uma governação que quer ser de esquerda democrática? Não vê as armas que está a dar à extrema-direita, que na Europa vai em crescendo? Isto nunca mais acaba?

Fernando Santos Pessoa, Faro

José Mattoso

Sendo a História o ramo do saber onde a mentira mais lugares disponibiliza ao sabor de interesses ocultos, saibamos honrar a memória do autor de O essencial sobre os provérbios medievais portugueses. Esta interessante obra devia ser republicada. O autor de D. Afonso Henriques, A Identidade Nacional e de A escrita da História foi um rigoroso historiador. Licenciado em História e doutorado em História Medieval, coliponense por nascimento e cidadão do mundo por vocação, tudo fez para a que a verdade histórica fosse a última a morrer.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim