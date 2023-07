Encontros de Verão

Tenho estado de férias, por isso a minha ausência nestas últimas semanas.

Mas não queria deixar de vos convidar para o Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que se realiza hoje, terça-feira, às 22h em Lisboa e às 18h em Brasília.

O evento realiza-se todos os meses na plataforma Zoom.

O nosso convidado desta terça-feira vai ser o escritor português Miguel Sousa Tavares e o romance em discussão será Último Olhar, que foi publicado em Portugal pela Porto Editora em Setembro de 2021 e no Brasil pela Companhia das Letras em Maio passado. Este ano, a Porto Editora lançou também audiolivro, com narração do apresentador de televisão e radialista José Mariño.

A sessão do Encontro de Leituras é aberta a todos os que queiram participar. O evento pode ser acedido através do ID 820 7497 2849 e da senha de acesso 538972. Aqui fica o link.

Entrar na reunião Zoom

https://us06web.zoom.us/j/82074972849?pwd=c0gyMDQwcEI1UGR1UHFGTnFrQzJBZz09

ID da reunião: 820 7497 2849

Senha de acesso: 538972

Também hoje foram publicados dois episódios do podcast Encontro de Leituras: a sessão com Francisco José Viegas e a sessão com João Paulo Borges Coelho.

Quem quiser receber informações pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Já nas livrarias

CONTOS

Micromegas- História filosófica

Autoria: Voltaire

Tradução: Rui Tavares

Ilustração: Vera Tavares

75 págs., 13,90€

Nas livrarias desde 29 de Junho

"Voltaire terá escrito Micromegas provavelmente no início da década de 1730. Ao que parece, a leitura das Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, terá estado na origem deste conto", diz Rui Tavares no posfácio do livro cuja tradução também assina (as ilustrações são de Vera Tavares). "Micromegas é um bom resumo da postura filosófica de Voltaire e talvez um dos manifestos mais claros e desenvoltos do seu pluralismo céptico (…). O seu protagonista não é apenas enorme (megas), mas simultaneamente minúsculo (micro/megas), ou melhor, não é na realidade nem pequeno nem grande — só é uma coisa e outra a partir do ponto de vista de quem olha."

NÃO-FICÇÃO

Júlio Pomar - Depois do Novo Realismo

Autoria: Alexandre Pomar

Editora: Guerra & Paz

328 págs., 18€

Nas livrarias a 5 de Junho

Este livro reúne os textos que o crítico de arte Alexandre Pomar escreveu sobre o pai. "Reuni neste volume textos de vários destinos e de diversos temas, com predomínio do assunto neorealismo/novo realismo, mas alargando o horizonte até aos últimos anos da obra de Júlio Pomar, sem a pretensão de abordar todas as décadas", escreve o autor. A obra inclui 16 páginas com trabalhos marcantes de Júlio Pomar (1926-2018), e dois anexos com 25 escritos inéditos ou dispersos do artista, correspondência que trocou com Mário Dionísio, Manuel Vinhas, Paula Rego ou Cardoso Pires e cartas enviadas aos filhos nos primeiros anos de Paris, refere a editora Guerra & Paz.

E deixo-vos também estas duas recomendações escritas por Mário Santos no Leituras desta terça-feira:

FICÇÃO

O Planisfério

Autoria: Luís Carmelo

Edição: Guerra & Paz

136 págs.; 15,00 €

(Esta terça-feira nas livrarias)

Assim: "claro que é possível um simples gesto transformar a melancolia num mar de escombros." Assim começa este romance póstumo de Luís Carmelo (1954-2023), que foi professor universitário e autor premiado de inúmeras obras ensaísticas e ficcionais. O romance conta a história de um homem que não contava a ninguém que tinha sido virgem "até muito tarde". A ninguém? Ver-se-á: "Tal como acontece no amor, também a morte separa o mundo em dois hemisférios que se descartam. Se no amor se deseja possuir aexclusividade de um corpo e ao mesmo tempo desaparecer dentro desse corpo, na morte deseja‐se possuir a exclusividade de uma memória e ao mesmo tempo desaparecer dentro dessa memória." M.S.

BIOGRAFIA

Outra Autobiografia

Autoria: Rita Lee

Edição: Contraponto

176 págs.; 17,70 €

(depois de amanhã nas livrarias)

Em 2016, Uma Autobiografia (publicada em Portugal no ano seguinte) pretendeu ser a despedida da ‘persona’ que fizera de Rita Lee a grande ‘rainha da pop’ brasileira. Conta a popularíssima cantora, compositora, instrumentista e actriz: "Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica.» No caso de Rita Lee, o divino sarcasmo veio sob a forma de um cancro pulmonar que a levaria à morte em Maio passado, com 75 anos de idade. São esses últimos e difíceis tempos que a autora relata nesta segunda e póstuma despedida. M.S.



Entretanto queria também falar-vos do dos textos que neste fim-de-semana fomos publicando de homenagem ao professor José Mattoso (1933- 2023) que morreu no sábado. Rui Tavares, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Diogo Ramada Curto escreveram sobre o historiador nas páginas do PÚBLICO.

Até ao meu regresso e boas férias se for caso disso.