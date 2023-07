Notícia de um dilúvio

Três meses no Vermont, no Nordeste temperado dos Estados Unidos, e guardo já a memória de vários recordes meteorológicos e de eventos climáticos superlativos. Depois de meses de um calor sem precedentes na região e do fumo dos incêndios canadianos, chega agora a vez de um dilúvio. Chove torrencialmente e quase ininterruptamente desde domingo, e as águas levaram até os termos de comparação de quem vive aqui há muito tempo.