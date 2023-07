Início da aprovação da reforma judicial motiva novos protestos em Israel

Várias vias rodoviárias importantes em Israel foram bloqueadas esta terça-feira de manhã por manifestantes em protesto contra a aprovação de uma lei que limita os poderes do Supremo Tribunal e é vista como autoritária. Espera-se um aumento da contestação ao longo do dia.

Os primeiros sinais de turbulência aconteceram poucas horas depois de o Parlamento israelita, o Knesset, ter aprovado a primeira parte do pacote legislativo que tem estado há meses no centro de uma crise política sem precedentes. Os membros do vasto movimento de protesto, que junta sindicatos, militares, estudantes, oposição e activistas políticos, chamam-lhe um “dia de resistência” e prometem paralisar Israel para impedir o que chamam de “golpe judicial”.

Só nas primeiras horas desta manhã, pelo menos 42 pessoas foram detidas, segundo a Reuters. Grupos de manifestantes com bandeiras de Israel bloquearam um importante nó rodoviário às portas de Jerusalém, onde se registaram alguns confrontos com a polícia, que recorreu a canhões de água para dispersar a multidão. Há relatos de outros bloqueios rodoviários perto de Telavive e noutras regiões do país.

Os manifestantes não excluem vir ainda a ocupar o aeroporto internacional Ben Gurion, em Telavive, ao longo do dia.

Os protestos foram desencadeados pela aprovação, durante uma sessão nocturna do Knesset na véspera, do primeiro diploma incluído na reforma judicial proposta pelo Governo de Benjamin Netanyahu. Em causa está uma disposição legal que limita o poder do Supremo Tribunal em vetar leis que não cumpram o “padrão de razoabilidade”. Para entrar em vigor, o diploma terá ainda de ser sujeito a outras duas votações parlamentares.

Os críticos da reforma judicial dizem que se trata de uma tentativa de enfraquecer o sistema judicial e subjugá-lo ao poder político. Um dos principais receios é de que um maior controlo dos tribunais possa permitir que o Executivo de Netanyahu – um dos mais radicais desde a fundação do Estado de Israel – tenha liberdade para aplicar o seu programa sem qualquer vigilância.

No passado, o Supremo chegou, por exemplo, a impedir autorizações para a construção de colonatos em certas regiões mais sensíveis da Cisjordânia. Mais recentemente vetou a nomeação como ministro do líder do partido ultra-ortodoxo Shas, Arye Deri, por ter sido condenado por corrupção. Netanyahu considerou a decisão como uma intromissão inaceitável do tribunal em assuntos políticos e coordenou uma mudança legislativa para poder garantir a entrada de Deri no Executivo.

A contestação à reforma judicial já tinha motivado uma enorme onda de protestos no início do ano, forçando Netanyahu a suspender a sua discussão em Março. Na altura, Israel atravessava um dos momentos mais críticos da sua história recente, com uma sucessão de greves, protestos maciços e até a rejeição de reservistas do Exército em participar em acções voluntárias.

Negociações entre o Governo, que é apoiado pela extrema-direita, e a oposição falharam no mês passado, sem que Netanyahu tivesse aberto mão da lei que limita a acção do Supremo para vetar legislação.

Numa mensagem divulgada pouco antes da sessão parlamentar de segunda-feira, Netanyahu voltou a rejeitar as acusações de que a sua reforma venha a pôr em causa o regime democrático. “A independência dos tribunais e os direitos civis em Israel não serão prejudicados de forma alguma”, afirmou.