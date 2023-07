Mais de 20 turistas desaparecidos em descida de rio no centro da Rússia

Mais de 20 pessoas, incluindo onze crianças, estão dadas como desaparecidas na Rússia após iniciarem uma descida em bote de borracha do rio Usva, província de Perm, no centro do país, indicaram, esta terça-feira, as autoridades.

O Ministério das Emergências da Rússia indicou que as 22 pessoas que estavam a praticar rafting — descida de correntes fluviais em botes de borracha — estão desaparecidas e lamentou que o grupo não tivesse feito o registo requerido.

"Está tudo a ser investigado e está a ser levada a cabo uma busca paralela", disse o ministério.

As autoridades locais apuraram que o grupo de turistas decidiu fazer a descida do rio Usva, embarcando na localidade de Srednyanya, no passado dia 4 de Julho, sendo que o percurso se prolongava por 175 quilómetros.

Segundo a agência de notícia TASS, um dos guias do grupo deveria reunir-se com os turistas no domingo junto ao rio, num ponto mais avançado do local de embarque, mas, passado algum tempo sem notícias as autoridades foram contactadas tendo sido iniciadas as operações de busca.