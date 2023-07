Procissão de N. S. dos Navegantes, em Cascais, é património cultural imaterial

A procissão remonta a 1942, quando foram concluídas as obras da Igreja dos Navegantes, na vila de Cascais.

A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, em Cascais, foi inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, anunciou nesta terça-feira a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

"Com esta inscrição, a DGPC reconhece que a procissão em honra de Nossa Senhora dos Navegantes se mantém activa em Cascais, é um elemento identitário da comunidade piscatória cascalense", justifica a DGPC.

O pedido de classificação partiu da Câmara Municipal de Cascais, e "resulta de um processo de investigação conduzido em estreita colaboração com a comunidade piscatória cascalense e os principais elementos envolvidos na sua realização", esclarece a DGPC.

A procissão remonta a 1942, quando foram concluídas as obras da Igreja dos Navegantes, na vila de Cascais, no distrito de Lisboa. Nossa Senhora dos Navegantes é "a protectora dos pescadores locais", refere a DGPC, acrescentando que "com alguns interregnos na realização", desde 1992 [a procissão] efectua-se "de forma contínua, procurando preservar a essência e o propósito que esteve na sua origem".

A manifestação religiosa, de cariz católico, não tem uma data fixa, mas decorre habitualmente, num domingo de Agosto, "tendo sempre em consideração a condição das marés", já que se realiza por duas vias, a terrestre e a marítima, "partindo os andores com as imagens de devoção, da Igreja de Nossa Senhora da Assunção até ao cais de embarque da Praia da Ribeira, onde são colocadas nas embarcações de pesca, seguindo até à zona da Guia".

Na Guia, explica a DGPC, "concretiza-se um dos ritos mais simbólicos e marcantes, com a oração de homenagem aos falecidos e invocação de preces profissionais e familiares, fazendo soar as buzinas dos barcos e lançamento de flores ao mar".

A procissão regressa em seguida ao cais, onde se rezam as últimas orações, e volta ao adro da igreja para "os agradecimentos e bênção final".

No ano passado, a procissão realizou-se a 28 de Agosto e fez parte do programa das Festas do Mar, que no Verão acontece em Cascais.

Também este mês, a DGPC já anunciara a aprovação da inscrição do "Culto a Santa Joana", em Aveiro, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.