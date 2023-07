Morreu o jornalista José Guilherme Lorena

O jornalista José Guilherme Lorena, de 61 anos, morreu no passado dia 6. Natural do Alentejo, trocou a sua região por Viseu há cerca de 40 anos e foi a partir daí que trabalhou para diversos órgãos de comunicação social.

Lorena colaborou com a agência Lusa, PÚBLICO, 1º de Janeiro, Diário de Viseu, a Gazeta Rural, Jornal do Centro e as rádios RCI e Rádio No Ar.

Há cerca de 20 anos, então desempregado, José Guilherme Lorena trocou o jornalismo pelo mundo empresarial, lançando um negócio de recolha e venda de pinhas, passando a ser conhecido como o “Zé da Pinha”.

Foram as suas pinhas que alimentaram as chamas em muitas lareiras particulares e em restaurantes com grelhador na região de Viseu.