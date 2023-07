Em Porto Santo o Vila Baleira Suites está como novo

A requalificação do “mais recente projecto de turismo de luxo” do grupo Vila Baleira no arquipélago da Madeira foi inaugurada, mas ainda terá mais novidades, como um espaço de talassoterapia.

Depois de estar encerrado para obras de requalificação durante o período de Inverno, o renovado boutique hotel Vila Baleira Suites Porto Santo já foi inaugurado oficialmente.

A propriedade, que reabriu na ilha de Porto Santo em Maio, é o "projecto de turismo de luxo" mais recente do grupo Vila Baleira & Resorts. Está situado à beira da praia e a dois passos do Vila Baleira Porto Santo, o primeiro hotel da insígnia, que abriu portas há mais de duas décadas. Em 2020, o grupo assinalou presença na capital madeirense, com a abertura de uma unidade no Funchal.

Em comunicado, o administrador do grupo Ferpinta (que detém o Vila Baleira Hotels & Resorts), Gonçalo Teixeira, refere que as obras de requalificação representaram um investimento de dois milhões de euros. No entanto, “o plano de renovação e crescimento” para as três unidades prevê ainda um "investimento de mais 13 milhões de euros".

Foto O hotel tem 57 apartamentos de tipologia T1 disponíveis DR

Segundo a mesma nota de imprensa, os hotéis vão ser alvo de remodelação até 2027. No hotel Vila Baleira Porto Santo foram contempladas algumas alterações, entre elas a construção de mais quartos e áreas comuns e, também, um novo espaço de talassoterapia.

O edifício pertencente ao Vila Baleira Suites tem 114 apartamentos, mas para reserva contam-se 57 propriedades de luxo de tipologia T1 disponíveis, e que podem ou não ter vista para o mar.

Na gastronomia, com base na cozinha tradicional portuguesa, destaca-se a aposta nos sabores tradicionais do arquipélago da Madeira. As propostas são distribuídas por três restaurantes: no Búzio, onde os hóspedes podem também encontrar o pequeno-almoço buffet; no Ilhéu (que é também o bar da piscina), onde há um buffet de grelhados para o almoço; e o Grão de Areia, onde há menu de degustação para o jantar.

Além do bar da piscina, o bar de praia Oceano também serve snacks e cocktails.

O Vila Baleira Suites tem ainda outros espaços de lazer como as mesas de bilhar e as mesas de ténis, o estúdio fitness, a sala de jogos, o jardim e a piscina.

Foto A unidade hoteleira tem três restaurantes e dois bares DR

Além disso, os hóspedes que ficarem na nova propriedade de luxo tem a opção de acesso facilitado ao tudo-incluído Vila Baleira Porto Santo, com serviços como tratamentos de talassoterapia ou passeios pelas maravilhas da ilha.

No site do hotel, verifica-se que os preços no Verão começam em 274€ por noite (com pequeno-almoço) para um quarto duplo, com estadia mínima de sete noites; mas no Outono/Inverno os preços podem baixar até quase 100 euros e, em casos promocionais (como em Novembro) aos cerca de 50 euros por noite.

Texto editado por Luís J. Santos