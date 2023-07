Portugal com oito nadadores focados nas “meias” dos Mundiais

Competição arranca na sexta-feira com as provas de natação artística, em Fukuoka, no Japão.

Portugal vai apresentar-se nos Mundiais de natação pura do Japão com oito atletas focados em "atingir as meias-finais", num evento em que a selecção competirá também com quatro elementos nas águas abertas e dois na vertente artística.

"Todos os atletas, independentemente dos mais novos, com menos experiências neste tipo de competição, apresentam-se em condições de, com tranquilidade, fazerem uma boa prova nas eliminatórias rumo à presença numa meia-final", resume o seleccionador, Alberto Silva, sobre os World Aquatics que vão decorrer em Fukuoka, entre a próxima sexta-feira e o dia 30 de Julho.

Tamila Holub, Diana Durães, Camila Rebelo, Ana Rodrigues, Diogo Ribeiro, Gabriel Lopes, Miguel Nascimento e João Costa vão ser os oito nadadores a representar o país na natação pura, neste caso entre 23 e 30 de Julho.

Calendário Natação pura (23 a 30 de Julho) Ana Rodrigues (Escola Desportiva Viana) - 50 metros livres, 50 e 100 metros bruços.

Camila Rebelo (Louzan Natação) - 50, 100 e 200 metros costas.

Diana Durães (Benfica) - 1500 metros livres.

Tamila Holub (SC Braga) - 800 e 1.500 metros livres.

Diogo Ribeiro (Benfica) - 50 e 100 metros livres, 50 e 100 metros mariposa e 4x100 metros estilos.

Gabriel Lopes (Louzan Natação) - 100 metros bruços, 200 e 4x100 metros estilos.

Miguel Nascimento (Benfica) - 50 metros livres, 50 metros mariposa e 4x100 metros estilos.

João Costa (Vitória SC) - 50, 100 e 200 metros costas e 4x100 metros estilos. Natação artística (14 e 18 de Julho) Cheila Viera e Maria Beatriz Gonçalves (Gesloures) - dueto técnico e dueto livre. Águas abertas (15 a 20 de Julho) Diogo Cardoso (Sporting), Tiago Campos (CN Rio Maior), Mafalda Rosa (CN Rio Maior) e Angélica André (FC Porto).

Alberto Silva não coloca expectativas especiais em qualquer dos seus pupilos, considerando que o "ambiente de equipa e tranquilidade" do grupo serão fundamentais para um bom resultado e recordando o que a selecção viveu em 2022 nos Jogos do Mediterrâneo de Oran, na Argélia, bem como no Europeu de Roma, com vários bons desempenhos.

"Na competição não quero destacar ninguém. A selecção é curta, mas acredito muito no potencial da equipa e confio que podemos fazer uma participação muito boa, conseguindo ir além das eliminatórias. Se não for suficiente para chegar à meia-final, aí já é uma situação que foge do nosso controle", completou.

"Nível muito forte"

Nas águas abertas, o seleccionador Daniel Viegas destacou o foco nas provas individuais de cinco e 10 quilómetros, "com um nível de participantes muito forte".

Assim, o objectivo no Japão passa por desempenhos "semelhantes" aos de Angélica André e Mafalda Rosa nos Mundiais de Budapeste em 2022, respectivamente nos top 8 e 16, enquanto, nos masculinos, a ideia é "ficar nos 20 primeiros", melhorando os 20.º e 27.º lugares de 2022, ainda assim resultados "muito positivos".

"Pretendemos resultados dentro desse nível, mas claro que queremos fazer melhor e foi para isso que trabalhámos no último ano. Ainda assim, temos a noção de que este campeonato será muito mais forte do que o anterior. Estamos precisamente a um ano dos Jogos e da qualificação, em Fevereiro. Neste Mundial far-se-ão os derradeiros testes para tudo o que é qualificação olímpica", alertou.

Nos campeonatos do Japão, os três primeiros apuram-se para os Jogos Olímpicos, cuja grande fase de qualificação decorrerá em Fevereiro, em Doha.