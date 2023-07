Terça na TV: de A Civil ao Tubarão Gigante chamado Meg

CINEMA

A Civil

TVCine Edition, 22h

Cielo é uma típica mãe de família mexicana. Um dia, a filha Laura é raptada por um cartel de drogas que lhe exige dinheiro. Depois de um enorme esforço para arranjar a quantia, os criminosos desaparecem sem entregar a rapariga. Após contactar as autoridades, que demonstram pouco interesse em interferir no caso, ela percebe que a salvação de Laura apenas dependerá dos seus próprios esforços. É assim que esta mulher larga tudo o que tinha construído até aí para dar início a uma busca desesperada para encontrar a filha. E o amor que lhe tem, somado à angústia pelo seu desaparecimento, depressa se transforma em obsessão. Um drama baseado em factos reais realizado pela belga Teodora Mihai que, em parceria com o escritor mexicano Habacuc Antonio de Rosario, também se responsabilizou pelo argumento. Seleccionado para competir no Festival de Cinema de Cannes, este filme arrecadou o prémio Coragem na secção Um Certo Olhar.

Meg: Tubarão Gigante

Fox, 23h59

Nas profundezas do Oceano Pacífico, um grupo de cientistas efectua uma expedição integrada num programa internacional de vigilância submarina. Quando o submersível onde se encontram é parcialmente destruído por um megalodonte, um tubarão de quase 20 metros, dado como extinto há mais de dois milhões de anos, os tripulantes ficam encarcerados no fundo do mar. É então que o oceanógrafo responsável pela missão contacta Jonas Taylor, um mergulhador norte-americano especializado em resgates em águas profundas. Alguns anos antes, Taylor tinha-se já deparado com a mesma criatura numa situação particularmente traumática. Agora, cauteloso em relação aos perigos que enfrenta, tem de medir todos os riscos. Vagamente inspirado na obra Meg: A Novel of Deep Terror, da autoria de Steve Alten, um thriller realizado por Jon Turteltaub (Enquanto Dormias). Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao e Cliff Curtis dão vida às personagens.

Aftersun

RTP1, 1h30

Chega à RTP1 o filme de Charlotte Wells que fez sucesso nos festivais internacionais. Cannes atribuiu-lhe o prémio French Touch; os BAFTA, o de melhor estreia na realização. Conta com interpretações de Paul Mescal (nomeado para o Óscar de melhor actor), Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall e Sally Messham. Nos finais da década de 1990, quando tinha 11 anos, Sophie passou umas férias inesquecíveis com o pai numa estância turística da Turquia. Para ela, foi um tempo mágico, com ambos a desfrutarem de cada momento na companhia um do outro. Vinte anos passados, agora com a idade que o pai tinha na altura, Sophie revê uma cassete de vídeo desses dias. Num esforço de reconciliação com traumas do passado, tenta encontrar indícios do que se passou a seguir.

DOCUMENTÁRIOS

Camboja - A Magia dos Khmers

RTP2, 20h39

Um documentário em estreia sobre o património cultural do Camboja, que para além de praias sumptuosas possui um património cultural e natural por descobrir. Um olhar especial sobre a tradição e a modernidade evidenciadas pela capital Phnom Penh e a sua arquitectura arte déco.

Casos por Resolver da História

História, 22h15

Com episódios duplos até dia 25 de Julho, estreia uma série que vai focar-se em casos com respostas que, ainda hoje, são difíceis de encontrar. Uma múmia que recebeu um golpe fatal, o desaparecimento de príncipas ou o suícidio de uma artista. Alguns capítulos da História serão examinados a pente fino, recorrendo a técnicas forenses modernas para ver como, de Ramsés III a Marilyn Monroe, devemos repensar a história. Apresentado por Florence Kasumba, actriz de Black Panther e Black Panther: Wakanda Para Sempre.

Maritime Masters

Discovery, 21h

Uma viagem por lugares remotos do planeta Terra mas a bordo de um iate de luxo. Esta é a premissa de Maritime Masters, em que a tecnologia de ponta e o luxo da hotelaria se unem numa experiência suis generis de exploração recreativa.

INFANTIL

Pokémon: Jornadas Supremas - A Série

Panda Kids, 21h

Novos episódios da série que se foca nalguns dos animais mágicos mais populares do mundo. Agora, a fasquia eleva-se para Ash, Goh e Chloe que tentam navegar um torneio de Pokémon que se revela o mais intenso até agora.