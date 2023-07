Até as cobras precisam de "amigos"

Uma investigação feita na Universidade de Loma Linda, perto de San Bernardino, na Califórnia (EUA), mostrou que as cobras parecem ganhar uma sensação de bem-estar quando se envolvem numa espécie de abraço de grupo com outras cascavéis. As descobertas desafiam a noção de que os répteis são caçadores solitários que apresentam poucos comportamentos sociais complexos.

O estudo é da autoria de Chelsea Martin, estudante de doutoramento em Biologia em Loma Linda, e do seu orientador William Hayes, professor de ciências biológicas e da terra.

A etologia, o estudo do comportamento animal, há muito que reconhece que as aves e os mamíferos, incluindo os seres humanos, se sentem confortáveis quando estão fisicamente próximos da sua própria espécie. Afinal essa proximidade tende a tornar também os répteis mais relaxados. Diminui o seu ritmo cardíaco e reduz o stress — "não muito diferente das pessoas", disse Hayes.

Para medir os níveis de stress das cobras, Martin utilizou um monitor de ritmo cardíaco concebido para os seres humanos.

"Isto permite-nos saber, enquanto humanos, que não somos assim tão diferentes destas cobras", disse Martin. "Elas estão a fazer algo que nós fazemos."