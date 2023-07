Chuva torrencial no Sul do Japão já matou seis pessoas

O Japão é o mais recente país a ser atingido por chuvas invulgarmente fortes em várias partes do mundo nos últimos dias.

Chuvas torrenciais na ilha japonesa de Kyushu, no sudoeste do país, provocaram inundações e deslizamentos de terra que deixaram seis pessoas mortas e os socorristas à procura de três desaparecidos, informaram as autoridades esta terça-feira.

A Agência Meteorológica do Japão reduziu os avisos especiais de chuvas fortes, emitidos na segunda-feira para a parte norte da ilha, para avisos e alertas de nível inferior, mas exortou os residentes a manterem-se alerta para novos deslizamentos de terras.

O Japão é o mais recente país a ser atingido por chuvas invulgarmente fortes em várias partes do mundo nos últimos dias, o que suscitou novos receios quanto ao ritmo das alterações climáticas.

"As autoridades ainda estão a verificar o número de vítimas, mas fomos informados de três mortes, outras três mortes potencialmente relacionadas com a catástrofe, três desaparecidos e dois feridos ligeiros", declarou o Secretário-Geral do Governo, Hirokazu Matsuno, numa conferência de imprensa regular.

A chuva forçou o fabricante de pneus Bridgestone a suspender as operações em quatro fábricas em Kyushu na segunda-feira, mas as fábricas retomaram as operações na terça-feira de manhã, disse um porta-voz da empresa.