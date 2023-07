Futebol feminino: Marcelo elogia selecção e pede para “fazer os impossíveis”

O Presidente da República deixou grandes elogios à selecção nacional de futebol feminino, que foi recebida na manhã desta segunda-feira, no Palácio de Belém, declarando que as jogadoras que estão de partida para a fase final do Campeonato do Mundo na Nova Zelândia “são as melhores das melhores.”

“O vosso espírito é fazer o impossível, não é resistir ao impossível, é fazer o impossível”, decretou Marcelo Rebelo de Sousa na sessão que decorreu na Sala das Sete Bicas do Palácio de Belém, horas antes de a selecção nacional embarcar, para a Nova Zelândia, fazendo escala no Dubai.

Afirmando que foi "difícil a afirmação da mulher no futebol em Portugal – não foi só no futebol, foi em tudo – os homens podiam fazer nos anos 20 do século passado aquilo que as mulheres começaram a poder fazer no final do século”, o Presidente da República disse que o percurso das mulheres foi mais rápido porque nos últimos 10 anos, multiplicou-se por quatro a base de recrutamento das mulheres no futebol português. As 15 mil de hoje eram um quarto há 10 anos.”

“Hoje é de longe mais fácil recrutar uma equipa de homens para ir a torneios, campeonatos, certames internacionais do que uma equipa de mulheres. Estas contas são boas que se façam para se ter a exacta noção do vosso papel histórico. É um papel único", observou o Presidente realçando as qualidades da equipa."Se já jogam como jogam, considerando cada minuto como decisivo, agora multipliquem isso na vossa cabeça e digam a responsabilidade que têm é única", afirmou o Chefe de Estado de cachecol da selecção de futebol feminino ao pescoço, que lhe foi oferecido no início da sessão.

O Presidente da República dirigiu-se à equipa feminina exortando-a fazer tudo para vencer, uma vez que as mulheres demoraram muito tempo a chegar onde chegaram. "Temos, de fazer o que podemos e o que não podemos. Tudo", pediu, num discurso que passou ao lado da política, que continua a viver momentos difíceis.

“A vossa fase de apuramento é a mais difícil de todas, têm a campeã e a vice-campeã, parece de propósito, mas ainda bem que é assim, era mau se o vosso espírito não fosse esse, fosse o espírito de ir lá para ver o que dá. Vamos lá para representar razoavelmente as cores nacionais; vamos lá para tentar empatar jogo e, pronto e encontrar uma forma simpática de resistir ao que é impossível. O vosso espírito é fazer o impossível, não é resistir ao impossível, é fazer o impossível”, decretou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República frisou ainda que é “possível fazer o impossível”, e dirigindo-se a todas as jogadores afirmou: “Nós já o fizemos mesmo no domínio do futebol, em várias circunstâncias, e vocês já o fizeram [em Fevereiro deste ano no último teste para acesso ao Mundial de 2023]. Não foram ganhar à Nova Zelândia, na Nova Zelândia? Querem mais impossível do que isso naquele que é o país hóspede?”

Depois de ter confessado que gostaria de estar na Nova Zelândia "a fazer figura de ser vencedor”, Marcelo fez um último elogio, ao mesmo tempo que manifestou esperança na vitória na fase final do campeonato: "O vosso percurso não foi o mais fácil, foi o mais difícil de todos. Isso é bom por causa do vosso estado de espírito, é bom por causa da vossa determinação. Têm, de viver cada minuto como se fosse o último da vossa vida e se viverem então o impossível pode ser possível e, por isso, cá estaremos em Agosto par ver como o impossível é possível. É esse o vosso desafio.”