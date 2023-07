De visita a Londres, Biden diz que a relação EUA-Reino Unido está “firme como uma rocha”

“Firme como uma rocha.” Foi desta forma que Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, descreveu o actual estado das relações diplomáticas entre o seu país e o Reino Unido, durante uma breve visita ao n.º10 de Downing Street, em Londres, nesta segunda-feira, onde foi recebido por Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico.

A frase foi captada nos jardins da residência oficial do chefe do Governo do Reino Unido, no momento em que os dois líderes se preparavam para dar início a uma reunião que durou cerca de 40 minutos. O Presidente norte-americano disse ainda que “é óptimo” para os aliados “manterem estas conversas” e que “tinha muito para falar” com Sunak.

As relações entre Reino Unido e Estados Unidos foram sempre sólidas, mas atravessaram recentemente um período de menor fulgor, fruto do processo de saída dos britânicos da União Europeia, da presidência isolacionista de Donald Trump e das divergências entre o Governo conservador e a Administração Biden sobre a solução política pós-“Brexit” para a Irlanda do Norte.

No mês passado, em Washington, Biden e Sunak anunciaram uma parceria económica destinada a estreitar os laços entre os dois países e prometeram acelerar a transição para as energias limpas e manter o “apoio inabalável ao povo da Ucrânia”.

Antes do encontro, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, explicou que Biden e Sunak pretendiam “trocar ideias” antes da sua participação na cimeira da NATO, agendada para terça-feira e quarta-feira, em Vílnius, capital da Lituânia.

Com a agenda de trabalhos do evento naturalmente marcada pela invasão russa da Ucrânia, os dois maiores contribuintes para a resistência ucraniana terão, seguramente, conversado sobre o conflito e sobre o apoio militar e financeiro que têm oferecido e prometido a Kiev.

“O primeiro-ministro Sunak e o Presidente Biden estão de acordo, em termos estratégicos, no que toca à Ucrânia; [estão] em sintonia com a visão mais alargada daquilo que estamos a tentar alcançar e estão unidos como nunca”, afirmou Sullivan no domingo, citado pela Reuters.

É muito provável que Biden e Sunak tenham discutido a recente decisão norte-americana de enviar de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Ao contrário dos EUA, o Reino Unido é signatário da Convenção sobre Munições de Fragmentação (2008) e reagiu oficialmente à opção de Biden dizendo que “desencoraja” a utilização daquele tipo de explosivos.

Depois da visita a Downing Street, Biden partiu para o castelo de Windsor, para se reunir com o rei Carlos III. Segundo a Casa Branca, o encontro servirá para se discutirem formas de atrair mais investimento privado para projectos dedicados à luta contra as alterações climáticas.