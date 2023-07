Ex de Jonah Hill diz que mensagens do actor são “um aviso para todas as raparigas”

A surfista Sarah Brady publicou, na última sexta-feira, capturas de ecrã no seu Instagram e acusou o seu ex-companheiro, o actor Jonah Hill (O Lobo de Wall Street, Moneyball - Jogada de Risco), de misoginia e abuso emocional.

Nos textos que Brady partilhou, uma pessoa cujo número ela guardou sob o nome de “Jonah” pediu-lhe para retirar as publicações nas redes sociais, deixar de ser modelo e cortar amizades com alguns homens e “mulheres que estão em lugares instáveis”. A jovem declarou que esperava que os amigos de Hill “o responsabilizassem” e que aquelas publicações eram “um aviso para todas as raparigas”.

Brady fez as publicações no Instagram Stories, o que significa que desaparecem após 24 horas, mas as capturas de ecrã que publicou circularam amplamente nas redes sociais, juntamente com críticas ao suposto comportamento de Hill.

Aqui está o que precisa saber sobre Hill e Brady que, no domingo, não responderam imediatamente às perguntas enviadas para as suas redes sociais ou para os seus representantes.

O que aconteceu entre Jonah Hill e Sarah Brady?

Os alegados textos de Hill para Brady centravam-se nas suas redes sociais, na sua carreira de surfista e nas suas amizades.

Num texto que Brady publicou de “Jonah”, a surfista diz que o actor lhe escreveu a dizer que ele não era o "parceiro certo" para ela, caso a jovem precisasse de “surfar com homens, ter relacionamentos inapropriados sem limites com homens, ser modelo, publicar fotografias de si mesma em fato de banho, publicar fotos sexuais, ter amizades com mulheres que estão em lugares instáveis.”

Brady também partilhou um texto que enviou ao então namorado com uma lista de todos os posts que tirou da sua página, ao que ele terá respondido: “Bom começo”. Na sexta-feira, a jovem publicou uma fotografia que tinha tirado a “pedido de um misógino narcisista”, embora não tenha nomeado Hill no post.

A mensagem de texto questionava a “cultura do surf”, e o autor justificava: “Não podemos fazer coisas sociais de surf ou desenvolver confiança até que me consideres.” Brady comentou na captura de ecrã que Hill queria que ela deixasse de ver: “Qualquer amigo meu que eu não tivesse aprovado pessoalmente.”

Brady escreveu, na sexta-feira, que publicou as capturas de ecrã do texto como um “aviso a todas as raparigas” e que Hill utilizou mal o termo “limites”.

“Alguém que seja um parceiro emocionalmente abusivo não significa que seja uma pessoa terrível (muitas vezes decorre do seu próprio trauma) e, ao mesmo tempo, não significa que esteja tudo bem”, acrescentou.

Quanto tempo estiveram juntos?

Brady e Hill namoraram durante cerca de um ano, tendo-se separado em 2022.

Hill é um actor e produtor conhecido pelos seus papéis em filmes como Super Baldas e Agentes Secundários. Foi nomeado duas vezes para um Óscar de actor secundário pelos seus papéis em Lobo de Wall Street, Moneyball - Jogada de Risco.

Brady é uma surfista que vive na Califórnia, defende causas ambientais e é estudante de Direito, de acordo com o seu Instagram.

O que estão a dizer sobre isto?

Brady continuou a publicar nas suas histórias do Instagram sobre os textos. No sábado, escreveu que não pretendia tornar-se num tablóide ao compartilhar as mensagens, mas “se isso é o que é preciso para que eu possa ser honesta, curar-me e seguir em frente, então que assim seja”.

Hill não tem contas verificadas nas redes sociais. Numa declaração publicada no ano passado, afirmou que planeava deixar de promover publicamente o seu trabalho devido, em parte, aos seus ataques de ansiedade, “que são exacerbados por aparições nos meios de comunicação social e eventos públicos”.

“Não me vão ver a promover este filme, nem nenhum dos meus próximos filmes, enquanto dou este passo importante para me proteger”, escreveu Hill numa carta de Agosto publicada pelo Deadline, referindo-se ao documentário Stutz que realizou sobre as suas experiências em psicoterapia. “Se eu me tornasse mais doente ao sair por aí e promovê-lo, não estaria a agir de acordo comigo ou com o filme.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro