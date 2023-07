O Coração Ainda Bate. O susto

A memória sobrevive à perda. É nisso que hoje penso para me focar num objectivo maior: ser alegre, rir de tudo, sobretudo de quem pensa ter no dinheiro (ou na fama?) a fórmula para a vida eterna, padecendo de tantas enfermidades - nem todas visíveis.

Há dois meses que, sem querer, dei uma volta à vida. Um luto prolongado atirou-me para um sobressalto de saúde. Poucos dias antes, na terapia, a psicóloga tinha-me avisado: “Chegou a altura de se despedir da sua mãe.” E eu desabei. Percebi que havia ainda um espaço do meu tamanho onde cabia não só a minha dor como a do mundo.

Saí atordoada do consultório e regressei a casa. Dias depois comecei a sentir-me mal. E desde esse momento que nunca mais chorei. Foi como se uma ordem interna pouco racionalizada se tivesse organizado para me comandar.

Despedi-me da minha mãe lembrando-a todos os dias, agora com mais bonomia do que dor e com um orgulho desmedido.

O susto inicial serviu para perceber que a dor mal processada, malpassada e, sobretudo, prolongada pode de facto deixar-nos doentes. Foi nessa altura que deixei de temer os clichês em torno da felicidade que a literatura rejeita. A literatura não imita a vida: teme-a. É contrafacção pífia do que ousamos sentir, porque na literatura tememos as palavras simples que às vezes dizem tudo o que sentimos. Quando amo, não tenho razões para o explicar. Quando choro, não procuro a complexidade, mas apenas a libertação. A literatura que se dane. Quando ficamos doentes não há compêndios que nos elucidem.

Nestes dois meses aproximei-me, sem rodeios, da natureza. E acordar ou deitar-me ao som dos pássaros é de uma ordem transcendental que não acompanha a realidade, mesmo que o que ouço seja verdadeiro.

Percorro vezes sem conta o jardim que antes visitava com a minha mãe. Faço-o agora sozinha. Há dias dei esta volta com o meu pai, dias depois com a minha filha. Aproximamo-nos das flores e tentamos adivinhar o nome, o cheiro, quem as trouxe para ali, a razão por que a minha mãe gostava delas. A memória sobrevive à perda.

Os pássaros penduram-se nos cabos eléctricos e desenham melodias que os humanos gostariam de reproduzir. Cada virtuoso no seu galho. Aprecio ambos. Trouxe para o quintal uma coluna pequena de onde Chet Baker canta com voz de rouxinol perdido do bando. Sem banda. Não estou certa do que digo, mas sei o que ouço. Há limoeiros e girassóis que crescem sem limite. Penso se quero sair daqui, e concluo que tenho tudo o que queria.

Afinal, o que queremos? Concluo que não é a meia-idade que determina o que somos ou o que sonhamos ser. Aquilo que já somos não nos define, porque, se passámos a vida inteira a querer ser algo que ainda não alcançámos, isso também determina o nosso carácter. Esta pessoa, a que sou agora, uma mulher destituída de ambições a não ser a de estar viva e ser amada pelos que estão perto, não quer de facto muito mais. Será terrível dizer isto quando meio mundo se acotovela para ocupar o lugar do outro? Quando a fama é a nossa fome e o alimento deixou de vir do pensamento para pedir palco? Quem somos se não estamos satisfeitos com o que temos? Não falo da inquietação que nos assiste e que nos leva a procurar respostas que não temos. Falo de algo mais sinuoso que se mistura com a ideia de evoluirmos para se fundir com a ganância.

Não foi preciso levar um estremeção para acordar para o que verdadeiramente me importa. Como dizia uma amiga, um dia, eu era a única pessoa que ela conhecia que não tinha objectivos na vida. Ela tinha razão. Deixei a vida a acontecer(-me), e estou aqui, sem nenhuma meta ou pódio à vista, a ouvir os pássaros cantar.

A memória sobrevive à perda. O que antes ganhámos e depois subtraímos não deixa de fazer parte de nós.