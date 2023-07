Juros reais positivos chegaram a Portugal em Junho

É um novo marco na aplicação de uma política mais restritiva em Portugal. Em Junho, a principal taxa de juro de referência do BCE passou a estar acima do valor da taxa de inflação homóloga.

Com o BCE ainda a subir taxas e a inflação a cair progressivamente, Portugal passou a ter de viver, a partir deste mês de Junho, com taxas de juro reais positivas. É um cenário de maior restritividade da política monetária que poucas vezes se viu nas mais de duas décadas de existência do euro e que, numa altura em que sobem de tom as críticas dos responsáveis políticos portugueses a Christine Lagarde e ao banco central, se deverá acentuar ainda mais durante os próximos meses.