UEFA estende VAR aos jogos de qualificação da Liga dos Campeões

No total vão ser 239 os jogos da temporada 2023-24 das competições europeias que vão usar a tecnologia.

As partidas de qualificação para a Liga dos Campeões de futebol passam a contar com videoárbitro, pela primeira vez, tal como as terceiras rondas da qualificação da Liga Europa e play-offs da Liga Conferência Europa, anunciou nesta segunda-feira a UEFA.

No total vão ser 239 os jogos da próxima temporada (2023-24) das competições europeias que vão usar a tecnologia, especificou o organismo que rege o futebol europeu.

No que diz respeito à Champions, o VAR vai estar presente pela primeira vez em todas as fases de qualificação, o que representa mais 63 encontros que na época passada.

Mas, em 2024-25, a UEFA vai apresentar o serviço do VAR a partir da primeira ronda de qualificação da Liga Europa, e deixa em aberto a possibilidade de alargar o uso do VAR antes dos play-offs da Liga Conferência, assinalou em comunicado a entidade liderada por Aleksander Ceferin.