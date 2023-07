Portugal partiu para o Mundial a pensar no “impossível”

Já se sabe que o futebol cresceu a duas velocidades. O primeiro Mundial masculino foi em 1930, enquanto o primeiro Mundial feminino só aconteceu em 1991. Em Portugal, aconteceu o mesmo. A selecção feminina fez os seus primeiros jogos entre 1981 e 1983 e esteve uma década sem jogar – nem sequer existia quando os EUA se tornaram nos primeiros campeões mundiais de futebol feminino nesse torneio realizado na China. Em 2023, Portugal estará pela primeira vez num Mundial de futebol feminino, uma selecção estreante num grupo “impossível”, ao lado dos EUA, campeã mundial, e Países Baixos, vice-campeã.

Impossível? “O vosso espírito é fazer o impossível”, pediu Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na visita da comitiva portuguesa a Belém no dia da partida para a Nova Zelândia. A visita ao palácio presidencial foi um dos momentos de um último dia muito preenchido das 25 pioneiras do futebol português. Belém de manhã e, à tarde, um último treino na Cidade do Futebol com as portas abertas para quem as quisesse ir ver, antes da partida, ao início da noite, para uma longa viagem, com escala no Dubai, rumo ao outro lado do mundo, Auckland, onde tudo será diferente. E novo.

É por todas as gerações de mulheres futebolistas que selecção vai jogar no Mundial 2023. E que esta não seja a única vez que tal acontece. Foi essa a mensagem que Dolores Silva, média do Sp. Braga, passou a Marcelo Rebelo de Sousa em nome de toda a equipa. “Representamos não só a nossa geração, mas também todas as gerações anteriores que lutaram muito para que este momento chegasse. Felizmente, somos nós as privilegiadas por poder fazer parte deste grande momento e abrir, também, portas para as novas gerações que aí vêm, para que possam continuar a sonhar e para que estes momentos se repitam”, disse a capitã da selecção nacional.

De Marcelo Rebelo de Sousa, a selecção ouviu o tal pedido de “fazer o impossível”, mas não só. Também uma lição de história e a promessa de que o país inteiro estará acordado para ver os jogos – um será às 8h da manhã, dois serão às 8h30. “Nos homens, chegámos a uma fase final de um Mundial em 1966. Quarenta e cinco anos depois do primeiro jogo internacional. Em mulheres, chegámos mais depressa: 42 anos depois. Mas quanto às mulheres, durante dez anos, entre 83 e 93, não houve disputa de competições internacionais. Ou seja, não foram 42 anos: foram 32. As mulheres fizeram em 32 anos o que os homens fizeram em 45”, disse o chefe de Estado. “É uma grande honra para Portugal poder acompanhar à distância as nossas compatriotas no outro lado do mundo às 8h00, nos dias 23, 27 e 1”, reforçou.

Treino aberto

Depois da visita institucional, os últimos toques na bola num relvado familiar, mas com audiência. Homens, mulheres, meninos, meninas, centenas a ver o treino, e nada de apenas 15 minutos abertos para a comunicação social, como costuma acontecer. Todos os minutos foram abertos porque não era um dia qualquer. E houve um tremendo ambiente de proximidade entre as jogadoras e os adeptos. Depois das selfies com Marcelo Rebelo de Sousa, o momento repetiu-se múltiplas vezes à beira do relvado enquanto houvesse alguém com um telemóvel na mão.

Houve tempo para os últimos abraços e despedidas emocionadas antes da longa viagem. De Francisco Neto, o seleccionador que tem levado estas “navegadoras” a mares nunca dantes navegados, também se ouviu uma mensagem de ambição. “Temos exposto as nossas jogadoras a jogar com as melhores equipas. É impossível replicar o que é um Mundial, mas queremos que elas estejam preparadas. Tivemos a competência de chegar ao Mundial e queremos competir”, reforçou aquele que é o seleccionador nacional desde 2014.

Estas foram as últimas palavras que se ouviram na Cidade do Futebol. Depois, uma pequena viagem de autocarro até ao aeroporto de Lisboa antes da grande viagem até à Nova Zelândia (cerca de 26 horas), onde o tempo está consideravelmente mais fresco do que em Lisboa – 11 graus centígrados em Auckland. E onde o “impossível” está à espera.