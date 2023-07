Saúde mental: é preciso evoluir para outro patamar

A saúde mental foi durante muito tempo o parente pobre da saúde, e a saúde mental de crianças e jovens, também. O que relatamos nesta edição é, evidentemente, um caso extremo, por várias razões: pelo nível de sofrimento do adolescente de que falamos; pela incapacidade de uma família, também em desespero, encontrar soluções; por não encontrarem nem no sistema de acolhimento para crianças em perigo nem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) resposta adequada ao estado de saúde do filho.

