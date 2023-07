Em defesa de fazer perguntas sobre a Defesa

Com a Tempestade Perfeita e o caso de Marco Capitão Ferreira, há indícios suficientes para um julgamento severo do que está à nossa frente e razões para aprofundar o que deve vir à luz do dia.

O Governo julgava já ter feito as malas para as férias quando Marco Capitão Ferreira se lhe atravessou no caminho de um descanso não muito merecido, mas sobejamente desejado. A saúde é um problema sempre à espera de acontecer, nunca se sabe o que pode trazer a época dos fogos, mas o dossier TAP estava a dar as últimas, e com uma Jornada Mundial da Juventude a absorver a actualidade, eram boas as hipóteses de Julho e Agosto deixarem o país rendido ao estio.