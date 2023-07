A “normalização” da extrema-direita

1. Ainda não sabemos quem vai ganhar as eleições gerais em Espanha, no dia 23, mas a questão já se tornou central no debate político do país vizinho: o PP, de centro-direita, está a “normalizar” o Vox, de extrema-direita, porque precisa dele para uma eventual coligação de governo com apoio maioritário nas Cortes? Não é um mero debate especulativo. Depois das eleições regionais, que levaram Pedro Sánchez a convocar legislativas, o PP estabeleceu coligações de governo com o Vox. É o caso de Valência ou da Extremadura, com algumas cedências políticas significativas.

