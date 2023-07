França prestes a permitir à polícia espiar através de telemóveis

A polícia francesa está prestes a poder espiar pessoas suspeitas de crimes graves – puníveis com pelo menos cinco anos de prisão – usando remotamente as câmaras, microfones, e dados de geolocalização dos seus telemóveis ou outros aparelhos, como computadores portáteis.

A possibilidade está num pacote de reforma da justiça discutido na semana passada e que teve a primeira aprovação na quarta-feira. Os deputados do campo do Presidente, Emmanuel Macron, fizeram uma emenda para que o uso de espionagem remota fosse limitada a casos em que “seja justificada pela natureza e gravidade do crime” de que a pessoa é suspeita, e “num período de tempo estritamente proporcional”, cita o diário francês Le Monde.

A vigilância terá de ser autorizada por um juiz e a duração total não poderá ser superior a seis meses. Pessoas que exerçam profissões consideradas sensíveis nas áreas da magistratura, advocacia, medicina ou jornalismo não podem ser alvo deste tipo de vigilância.

A possibilidade causou oposição tanto à esquerda como à direita do Governo, e também de grupos de defesa da privacidade. A organização La Quadrature du Net disse em Maio que uma proposta destas “levanta questões sérias de infracções de liberdades fundamentais”, enumerando o “direito à segurança, direito a vida privada e a correspondência privada”, classificando a proposta como “um avanço para segurança pesada”.

O ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, diz que esta vigilância será usada em apenas algumas “dúzias de casos por ano”. O responsável afirmou ainda que esta vigilância já é usada pelos serviços secretos, e sem ser necessária autorização de um juiz, o que será necessário neste caso.

“Estamos muito longe do totalitarismo de 1984”, o livro de George Orwell sobre uma sociedade sob total vigilância por um regime totalitário, disse ainda o ministro. “Vão salvar-se vidas” com esta lei, defendeu.

A organização La Quadrature du Net teme o potencial de abusos, dizendo que não é claro na lei o que constitui um crime grave – o que poderá abrir espaço para o uso desta vigilância contra activistas climáticos, por exemplo, segundo um comunicado citado pelo blogue de tecnologia Engadget.

O site de tecnologia New Atlas cita um relatório de 2002 dizendo que de 50 países estudados, em cada um havia forças de segurança com algum tipo de acesso a smartphones e aos seus dados.

O nível era variado, assim como a autorização necessária. China, Arábia Saudita, Singapura e Emirados Árabes unidos permitiam um acesso mais alargado. Na China, não é preciso sequer ser-se suspeito de nada.

Os casos mais surpreendentes, aponta a New Atlas, serão os da Alemanha, em que as agências de espionagem podem ter acesso e instalar software espião em qualquer telefone, mesmo que de uma pessoa que não seja suspeita, e da Austrália, que permite que a polícia modifique dados no telefone de uma pessoa suspeita.

Os Estados Unidos, pelo seu lado, requerem mandatos na maior parte das vezes, mas têm muitas excepções.

Tudo isto acontece quando vários países europeus têm casos de uso de software espião usado para vigiar jornalistas, políticos da oposição ou activistas – Hungria, Polónia, Espanha, França e Grécia, a maioria com o famoso software israelita Pegasus.

O Parlamento Europeu criou, no ano passado, uma comissão de inquérito, apenas a sétima do género a ser estabelecida desde 1992, que está a analisar uma possível quebra do direito europeu por parte dos países que possam ter usado o Pegasus para espiar activistas de direitos humanos ou da oposição, jornalistas, ou políticos.

Antes disso, também a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados também pediu a proibição do uso do programa Pegasus, argumentando que este implica “um nível de intromissão sem precedentes”, sendo “capaz de interferir nos aspectos mais íntimos das nossas vidas diárias”.