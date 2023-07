Mais de 300 migrantes estão desaparecidos no mar perto das ilhas Canárias

As três embarcações partiram de Kafountine, no Sul do Senegal, que fica a cerca de 1700 quilómetros de Tenerife.

Mais de 300 migrantes que navegavam em três embarcações do Senegal para as ilhas Canárias desapareceram, informou este domingo a organização Walking Borders.

Duas das embarcações – uma com 65 pessoas e outra que teria entre 50 e 60 pessoas – desapareceram durante 15 dias desde que deixaram o Senegal para tentar chegar a Espanha, disse à agência Reuters Helena Maleno, da Walking Borders. Uma terceira embarcação – com cerca de 200 pessoas – tinha partido do Senegal a 27 de Junho.

“As famílias estão muito preocupadas. Há cerca de 300 pessoas da mesma área do Senegal. Essas pessoas deixaram o país devido à instabilidade no Senegal”, afirmou Helena Maleno.

As ilhas Canárias, que ficam ao largo da costa da África ocidental, tornaram-se um dos grandes destinos para que os migrantes consigam chegar a Espanha. As tentativas de travessia costumam ser mais nos meses de Verão.

A rota de migração do Atlântico, uma das mais mortais no mundo, tem sido usada por migrantes da África subsariana. Pelo menos 559 pessoas – incluindo 22 crianças – morreram em 2022 a tentar chegar às ilhas Canárias, de acordo com dados da Organização Internacional para a Migração das Nações Unidas.