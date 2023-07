Palcos da semana: em cada esquina um festival

À descoberta do novo cinema

​São ao todo 45 filmes nas Competições Nacional e Internacional, exposições, masterclasses, e sonantes nomes, como João Gonzalez, autor da curta-metragem recentemente nomeada aos Óscares Ice Merchants, o multipremiado Kleber Mendonça Filho ou Radu Jude, galardoado com o Urso de Ouro em Berlim de 2021, que figuram no 31.º Curtas Vila do Conde. Destaque para as estreias nacionais das mais recentes obras de Lucrecia Martel, com Camarera de Piso e Carla Simón, que assina a vibrante Carta a Mi Madre Para Mi Hijo.

Aliada a uma programação de luxo, que se estende do Cinema Revisitado à produção mais recente na área da animação juvenil, marcam também presença nomes como Sensible Soccers e DJ Mok Groove, responsáveis por animar os fins de tarde e as noites do festival.

VILA DO CONDE 8 a 6 de Julho.

Bilhetes e programa aqui.

A arte sai à rua

Julho assinala o aguardado regresso da arte e da cultura ao largo do Teatro Nacional de São Carlos com mais “um momento colectivo de celebração”. Este ano coube à Companhia Nacional de Bailado a abertura do Festival ao Largo, num versátil programa que integra ao todo 14 espectáculos que cruzam diversas frentes artísticas. Para além do tango, do fado ou mesmo da distinta canção afegã, será possível revisitar tanto a obra de incontornáveis compositores como Johannes Brahms ou George Gershwin, quanto celebrar os temas orelhudos de astros como Edith Piaf ou Marlene Dietrich.

LISBOA 6 a 27 de Julho no largo do Teatro Nacional de São Carlos.

Entrada Livre.

Programação completa aqui.

Em Tondela cabe o mundo

Tudo a postos para mais uma edição de Tom de Festa. Numa memorável viagem pelas mais heterogéneas paisagens sonoras, o mais antigo Festival de Músicas do Mundo em terras lusas oferece espectáculos, workshops, conversas e exposições, e apresenta um programa que celebra a diversidade cultural, contando com convidados vindos da Gâmbia, Madagáscar, Gana, Espanha, Chile e Brasil. O evento brinda ainda à memória e aos 90 anos de António Quadros - filósofo, historiador, escritor, fundador e director do IADE, professor universitário e tradutor português nascido em Tondela.

Tondela 12 a 15 de Julho.

Horários e preçário aqui.

Um autêntico "laboratório vivo"

​É com espectáculos ao vivo, dança, teatro infantil e novo circo, entre as mais diversas expressões artísticas, que Aveiro recebe este solarengo mês de Julho. Um pouco por toda a cidade, o Festival dos Canais, que se define como " um encontro multidisciplinar de artes em espaço público que assume a cidade de Aveiro como um palco aberto", volta a encher a rua de muita cultura e recreação.

Entre a vasta oferta musical, que conta com nomes como o saxofonista Henk Van Twillert ou a portuguesa Da Chick, destaca-se o concerto que unirá as vozes de Camané, Ricardo Ribeiro e António Zambujo.

AVEIRO 12 a 16 de Julho.

Entrada livre. O programa pode ser consultado aqui.

Os filmes da nossa vida

Famalicão tem novo encontro marcado com a sétima arte ao ar livre. A 24.ª edição do Cinema Paraíso arrancou na passada quarta-feira no anfiteatro do Parque da Devesa, onde às estrelas do céu se juntaram também os astros de Hollywood, com a projecção de Os Fabelmans, a mais recente obra de Steven Spielberg. O Gato das Botas: O Último Desejo, o clássico moderno Gato Preto, Gato Branco, que poderá ser visto em cópia restaurada, Air, assinado por Ben Affleck este ano, ou Barbie, de Greta Gerwig, um dos filmes mais aguardados deste Verão, são alguns dos títulos que integram o cartaz.

FAMALICÃO 5 de Julho a 2 de Setembro.

Mais informações aqui. A entrada é grátis.