Utilizar a cetamina no tratamento do alcoolismo pode ser “uma mudança de paradigma”

A investigadora Celia Morgan encabeça a investigação para o tratamento do alcoolismo com cetamina — com bons resultados até agora. Clínica privada traz agora esta técnica para Portugal.

Os últimos anos trouxeram para a ribalta os psicadélicos no tratamento da depressão ou do stress pós-traumático. Apesar de ainda serem sobretudo experimentais, avolumam-se os estudos e as aplicações. Celia Morgan, cientista da Universidade de Exeter (Reino Unido), lidera a investigação sobre o tratamento do alcoolismo com cetamina, mais concretamente sobre como esta substância pode facilitar a adesão à psicoterapia – e assim garantir menos recaídas.