A última luta de um elefante é a imagem do concurso de fotografia ambiental (mas há mais)

As fotografias vencedoras do Environmental Photography Award da Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco são feitas de contrastes. Há leões-marinhos a nadar nos mares do México, enquanto na Índia, os habitantes do estado do Maharashtra​ lutam para se conseguirem abastecer dos 20 mil litros de água disponíveis. No Árctico, uma raposa corre no gelo, ao passo que na Indonésia a água das cheias entra pelas casas das pessoas.

Na terceira edição do concurso foram consideradas dez mil imagens de 2300 fotógrafos de todo o mundo, explica a organização num comunicado enviado ao P3. Este ano, os prémios estavam divididos por cinco categorias: maravilhas polares; floresta; mundos oceânicos; humanidade versus natureza; e motivos de esperança perante a crise ecológica.

Fight to the Death ("luta até à morte", em tradução livre para português), do fotógrafo neerlandês Jasper Doest mostra os últimos momentos de um elefante que foi atingido por um camião de mercadorias e venceu o concurso.

O animal, que sofreu uma fractura na pata, acabou por ser abatido e a carne distribuída pelos habitantes que vivem perto do Parque Nacional de Lopé, no Gabão. O jovem fotógrafo, que tem uma licenciatura em Ecologia e é colaborador da National Geographic, recebeu um prémio de 6500 euros e uma viagem à selva do Equador para visitar um instituto de investigação.

"A fotografia é uma ferramenta poderosa para dar voz à vida selvagem e à biodiversidade ameaçada. Graças ao Prémio de Fotografia Ambiental, os fotógrafos têm a oportunidade de mostrar as suas imagens e, sobretudo, as suas mensagens de conservação", diz Sergio Pitamitz, presidente do júri, no mesmo comunicado.

Para Pitamitz, as imagens do concurso são ainda um alerta ambiental que se multiplica nas mais variadas formas. Há quem tenha captado as consequências das alterações climáticas na vida da população mundial e quem mostre, através de fotografias de espécies raras, a importância de proteger o meio ambiente.