Futebol e poesia

Até o PÚBLICO, companheiro leal a quem desde o seu nascimento dou os bons-dias com agradável regularidade, não conseguiu distanciar-se do episódio com a parcimónia a que habituou os seus leitores. De facto, à semelhança das televisões que anteontem empanturraram os espectadores com longas e maçadoras reportagens sobre o regresso triunfal e teatral do argentino Di María ao Benfica, também o PÚBLICO, para nossa surpresa, concedeu duas páginas ao assunto, tantas quantas dispensou para assinalar o centenário da morte do grande poeta e panfletário político que foi Guerra Junqueiro.

Nada temos contra o futebol, modalidade desportiva que muito apreciamos e à qual reconhecemos o espaço e as oportunidades criadas na aproximação dos povos e suavização de tensões em zonas de conflitos. Contudo, não nos parece que estimular emoções das massas, particularmente dos jovens e adolescentes, até às lágrimas, abrindo caminhos a uma espécie de idolatria, seja uma prática merecedora de apoio e aplauso. Bem pelo contrário, tais espectáculos deviam ser objecto de análise serena, esperando que daí saíssem regras e práticas mais cautelosas e moderadoras de tantas, a meu ver, injustificadas euforias.

José Manuel L. Pavão, Porto

Que se passa com os juízes da Relação de Évora​?

​Por mais respeitáveis que sejam os juízes de um Tribunal da Relação, eles não podem ficar livres das críticas sobre as suas sentenças. Quando consideram, como os juízes do Tribunal da Relação de Évora, que actos próprios de um país do terceiro mundo, mas praticados em Portugal, são simples brincadeiras e por isso diminuem as penas dos agentes de autoridade identificados e que os praticaram e ordenam a sua reintegração, esses juízes estão a defender a injustiça, o abuso do poder e não o cumprimento da lei.

Muitos dos abusos que ocorrem em Portugal desde há alguns anos são consequência directa da mão muito leve dos juízes dos diferentes tribunais quando analisam casos que ocorrem diariamente, tais como, fogo posto, violência doméstica, abuso de menores, abuso de autoridade, e tantos outros. Infelizmente, muitos dos juízes actuais não têm condições mínimas para administrar a justiça. É muito triste a verdade, mas, na realidade, não há bom senso em muitos juízes. Segundo os critérios de alguns juízes, alguns cidadãos podem fazer tudo o que quiserem, enquanto, para outros, mesmo a mais ínfima questão é considerada de extrema gravidade. A aplicação da justiça está doente porque não trata todos como iguais.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

TAP/Efacec

A TAP e a Efacec são neste momento empresas do Estado. O Governo já anunciou a sua privatização. Quer a TAP quer a Efacec são empresas estratégicas nacionais. A TAP pelo seu grande potencial no emprego e na economia nacional e a Efacec por ser uma empresa estratégica no desenvolvimento da indústria e do aparelho produtivo nacional. A TAP, empresa pública, é gerida de forma privada. Esta gestão teve como resultado o imbróglio provocado pela ex-administradora da confiança do Governo Alexandra Reis. Ao ser demitida, ou demitir-se, recebeu uma indemnização da TAP de mais de 500 mil euros. Esta indemnização provocou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo BE e aceite pelo PS. Dada a maioria absoluta do PS, o Governo nunca iria permitir conclusões favoráveis à oposição.

No decorrer da comissão houve várias questões, à margem dos objectivos da dita comissão, que provocaram demissões no Governo e dissabores para o primeiro-ministro, António Costa. No decorrer da CPI verificámos que as práticas das grandes empresas são de aumentar os lucros para distribuir dividendos para os accionistas e a distribuição muito "generosa" de salários aos seus administradores e baixos salários aos seus trabalhadores. Todos sabemos que a gestão das empresas públicas pode ser tão boa como a privada e respeitar mais os direitos laborais dos seus trabalhadores com que toda a sociedade beneficia. Há um problema: a Comissão Europeia, ao serviço do grande capital da Alemanha e da França, pretende "arrebanhar" o máximo das suas "colónias" como Portugal, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Nael, o que significa?

O jovem francês Nael, que foi morto por uma bala disparada por um policial, incendiou as hostes juvenis por toda a França, com tumultos, motins e toda a espécie de destruição, que tal turba enfurecida despejou sobre tudo que estava à "mão de semear", incentivando o terror por onde passava. E, aqui chegados, vem ao de cima o que dizem ser o tratamento injusto que a polícia francesa tem contra os jovens descendentes da imigração negra. No fim de tanta destruição, quem aproveita com o acontecido? Apenas as forças totalitárias, que esfregam as mãos de contentamento, pois jamais consentiriam tais desmandos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia