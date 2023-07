Caro amigo, os tempos estão a mudar. Anda a Varsóvia e a França, Portugal

"Durante muitos anos, não foi uma cidade vista como destino turístico", diz-me Pawel Moras, que dirige o Gabinete de Turismo de Varsóvia. Mas isso já mudou. Aliás, sente-se pelas ruas, nas conversas com residentes e visitantes, nos passeios solares pelas ruas mais turísticas ou pelas margens do rio Vístula, até nas febres de sexta e sábado à noite, que tudo está a mudar.

Não terá sido em vão que Varsóvia apostou na eleição para Destino Europeu do Ano, uma votação popular anual (que Porto, Lisboa e Braga já venceram em anos anteriores), onde lutam por votos online tanto as cidades que são mecas turísticas como destinos emergentes. Foi uma vitória muito celebrada na capital polaca, urbe habituada a grandes mudanças, inclusive trágicas, tornada símbolo de resistência, resiliência, reconstrução — basta ler textos sobre viagens a Varsóvia nos últimos anos e dificilmente não se encontrará o seu expoente fénix.

E não é marketing. A capital da Polónia, quase toda arrasada na 2ª Guerra Mundial, foi levantada do chão e dos escombros, refez o seu castelo, a sua cidade velha, todos os edifícios que pôde (e continua a fazê-lo).

Entre as memórias padrão soviético agora com outras vidas, as reconstruções e os patrimónios preservados, nos últimos anos, a face de Varsóvia, particularmente a da Baixa, tem também mudado com uma profusão de edifícios modernos, arquitecturas em estado de sintonia ou choque entre tempos, arranha-céus em competição pelas alturas.

A cidade não pára de crescer e parece ter fome de futuro. Entre a tradição e a modernidade high tech ou a reinvenção de velhas e grandes fábricas, continua a ser paradigmática a velocidade (e normalidade) com que alguns espaços, de facto, se reinventaram, como a antiga sede do Partido Comunista Polaco, tornado centro financeiro, de restauração internacional, da movida nocturna. São os jogos de cintura de Varsóvia, em que, nunca é demais dizê-lo, muitos, muitos milhares deram a vida a lutar pela liberdade.

Num fim-de-semana quente, até politicamente, com uma manifestação de meio milhão a formar-se pelas ruas contra o Governo conservador do país, vamos por uma Varsóvia que, dizem os seus dirigentes, se quer "aberta, tolerante e tão europeia quanto possível". Mais cosmopolita que nunca, é uma cidade a vários tempos onde se caminha com gosto, repleta de verde, história, cultura, boas ondas, boas e más memórias, até com sinais de Portugal aqui e ali (um desses sinais até nos encontrou por acaso e sabe a conservas e a outras artes portuguesas).

Só uma nota sobre um detalhe das viagens, que sendo verdade por todo o lado, senti especialmente neste passeio: para quem quer algo mais do que apenas deambular turisticamente, vale a pena optar por percorrer Varsóvia com um bom guia, para realmente conseguir destrinçar os pormenores e os tempos desta filigrana urbana; no caso, ainda por cima, tive a oportunidade de o fazer não com um, mas com dois bons guias, que sendo polacos e apaixonados por Portugal, dominam o português com mestria, Jakob Wesolowski e ​Agnieszka Didenko. Afinal, as cidades, tal como as viagens, são acima de tudo as suas pessoas. E todos nós precisamos de bons guias para seguirmos sempre por bons caminhos.

É tempo de descobrir Varsóvia.

[Fotos: 1) Lukasz Kopec/City of Warsaw. 2) Luís J. Santos. 3) Adriano Miranda]​