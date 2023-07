Miguel Castro e Silva tem outro prato icónico, é raia seca: está no Casario do Porto

É uma harmonia a quatro mãos, uma cozinha de prazer e partilha aquela que propõe o Casario, um restaurante recatado e elegante, pousado sobre o bulício que reina na beira Douro e na praça da Ribeira, no Porto histórico. Um varandim com vistas e enquadramento de privilégio, terraço exterior voltado ao rio e sala com amplos janelões ao nível do primeiro andar, enquadrado no Boutique Hotel da Gran Cruz – cinco quartos apenas –, companhia vinícola com a qual o chef Miguel Castro e Silva tem já uma longa e ampla ligação.

